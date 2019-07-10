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"الدستورية العليا" تكرم المستشار حنفي الجبالي بعد بلوغه سن المعاش

قضايا وحوادث

المحكمة الدستوية
المحكمة الدستوية

شيماء السيد

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هيفاء وهبي

رولا يموت

اجتمعت اليوم الجمعية العامة للمحكمة الدستورية العليا لتكريم المستشار الدكتور حنفي علي جبالي رئيس المحكمة، لاكتمال عطائه وبلوغه سن انتهاء الخدمة.

وعبر الأعضاء عن مشاعرهم الطيبة تجاه المستشار حنفي الجبالي، لما لمسوه خلال العام القضائي المنصرم من حُسن الخلق، وغزارة العلم، وإزكاء روح المودة والإخاء في مجال العمل، وهو ما كان له أبلغ الأثر في الارتقاء بالعمل الفني وإنجاز ما تم إنجازه من أحكام، والتي تربو على 227 حكمًا.

وتمنى أعضاء الجمعية العامة للمحكمة الدستورية للمستشار حنفي الجبالي موفور الصحة والسعادة والتوفيق.


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