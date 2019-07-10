  • الأربعاء 10 يوليه 2019
  • بتوقيت مصر01:38 م
بحث متقدم
غادة والي

خبر سار من "التضامن" لأصحاب المعاشات اليوم

موريتانيا

"ساب الرسول" يسبب جدلاً فى دولة عربية

برهان

تصريح مثير من "البرهان" لبائعات الشاي

روحاني

صادم.. رئيس يستعين بـ"مشعوذ" لحل مشاكل بلاده

الاتحاد الاوربي

5 دول عربية محظورة من الطيران في أوروبا

صورة من الفيديو

بشرى سارة لأصحاب مشاريع شارع مصر

الدكتور مبروك عطية

عطية لـ الزوج: لما مراتك تعطيك فلوس اعمل نفسك مش عايز

اعلان

فيديو.. إعلان مثير للجدل للاعبي "المنتخب" بعد خسارة البطولة

الإعلامي شريف عامر

شريف عامر يزف بشرى سارة للموظفين

حريق دير

تفاصيل ساعات الجحيم فى حريق كنيسة الأنبا بولا

شقيقة هيفاء وهبي تثير ضجة.. ومتابعون: "لا صوت ولا شكل"

الصفحة الأخيرة

هيفاء وهبي
هيفاء وهبي

متابعات-علا خطاب

أخبار متعلقة
#

شبيهة هيفاء وهبي تقاضيها.. السبب صادم

#

نوح: باختصار لولا 30 يونيو "لا كنتم ولا كنا"

#

هيفاء وهبي تفضح فنانة شهيرة وتنشر محادثات لها

#

حقيقة إصابة هيفاء وهبي بالسرطان

أثارت العارضة اللبنانية رولا يموت، شقيقة الفنانة هيفاء وهبي، ضجة على مواقع التواصل بسبب مقطع فيديو لحفل لها في أحد المطاعم في لبنان، وصفه البعض بـ"الجريء".

ونشرت مقطع فيديو من الأجواء وعبّرت عن سعادتها الكبيرة بالنجاح الذي حققته.

فقد ارتدت "رولا" فستاناً فاضحاً، وكاد يكشف عن مؤخرتها في إحدى اللقطات، وتعرضت لانتقادات كثيرة، وكالعادة لم ترد على أحد وتجاهلت كل التعليقات السلبية والشتائم، بحسب مجلة “الجرس".

جدير بالذكر أن رولا يموت اعتادت على نشر مقاطع وصور جريئة.








تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

عمر بن عبد العزيز والمسيحيون.. وقائع صادمة! (21)

محمود سلطان

الدموع لا تغسل الفشل

فراج إسماعيل

إسرائيل .. هل نقول وداعًا!

د. هشام الحمامي

بين الأقباط والكنيسة

القس مكاريوس فهيم قليني

بوتين و أفول الليبرالية الغربية

ياسر أنور

زوار العتبات المدنسة

عبد الرازق أحمد الشاعر
شارك معنا

اخترنا لك

» صادم.. فنانة تطل على جمهورها بـ"الملابس الداخلية"
» شقيقة هيفاء وهبي تثير ضجة.. ومتابعون: "لا صوت ولا شكل"
» استقالة السفير البريطانى فى واشنطن
» الكويت تحقق فى تسجيل 7 آلاف تأشيرة حج غير شرعية
» ترامب: هذا الرجل جدير بوزارة الدفاع
» المالية: ترشيد دعم الطاقة وفَّر 48 مليار جنيه
» سعوديون يطالبون بحظر "PUBG"
» "جوزيه" يكشف كواليس علاقة "صلاح" بالأهلي
» تطورات جديدة في واقعة التحرش بالأطفال في تونس
» الرئيس السيسي يهنئ السودان بانتصار الثورة
» لاعب شهير يتزوج سرًا وينجب 3 أبناء

استطلاع رأي

برأيك.. من الفريق الأقرب للفوز ببطولة أمم أفريقيا؟

  • عصر

    03:44 م

  • فجر

    03:23

  • شروق

    05:03

  • ظهر

    12:05

  • عصر

    15:44

  • مغرب

    19:07

  • عشاء

    20:37

من الى
أرشيفية
أسعار الخادمات نار.. والأجانب بالدولار
«من فات قديمه تاه».. لغتنا الجميلة حفظت "الملاهى" و "الدواهى"
بالأرقام.. بذخ خليجي في مصايف الغرب
تعدد الزوجات: أشوفه فى المقبرة.. ولا أشوفه فى حضن مرة