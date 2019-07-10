10 يوليه 2019 - 01:09 م

ألقت الأجهزة الأمنية بالجيزة القبض على عاطل بحوزته 25 قطعة أثرية يشتبه فى أثريتها.

وواصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على حيازة القطع الأثرية بقصد الاتجار.

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لشرطة السياحة والآثار قيام أحد الأشخاص (مقيم بدائرة مركز شرطة البدرشين بالجيزة، سبق اتهامه فى 3 قضايا "شيك، تبديد، ضرب"- محكوم عليه بالحبس فى قضيتى جنح "تبديد، سرقة تيار كهربائى" بحيازة بعض القطع الأثرية بقصد الاتجار.

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع مديرية أمن القاهرة وقطاعى (الأمن الوطنى- الأمن العام) تم استهداف المتهم المشار إليه وأمكن ضبطه بدائرة قسم شرطة دارالسلام، أثناء استقلاله إحدى السيارات وبحوزته 25 قطعة "يُشتبه فى أثريتها" عبارة عن (21) تمثالا بأطوال 15 سم تقريباً، وتمثال من البازلت الأسود بطول 50سم، وتمثال بورسلين بارتفاع 6 سم، وتمثال بارتفاع 5 سم تقريباً، وتميمة بورسلين بطول حوالى 15 سم، وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار، وتم اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة.