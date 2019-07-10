"فريق رياضى".. آخر التقاليع لتهريب الشباب بطريقة غير شرعية

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القبض على فريق رياضى

تهريب الشباب فى الخارج

تمكنت الأجهزة الأمنية من القبض على تشكيل عصابي لمنظمة لاستقطاب وتهريب الشباب للخارج بطرق غير شرعية.

ونجحت الإدارة العامة لشرطة ميناء القاهرة الجوى  في إحباط تهريب 11 شخصًا حال تقدمهم للسفر إلى إحدى الدول العربية رفقة أحد الأشخاص مقيم بمحافظة الشرقية تم ضبطه، يزعم كونهم أعضاء (فريق رياضي) مشترك في إحدى البطولات العربية المقامة بإحدى الدول العربية، بموجب مستندات نُسبت خلافاً للحقيقة لأحد الاتحادات الرياضية، حيث أسفر  فحص إدارة مكافحة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة بالتنسيق مع قطاعى الأمن الوطنى والأمن العام والإدارة العامة لشرطة ميناء القاهرة الجوى عن أن وراء ارتكاب الواقعة تشكيل إجرامي منظم ضم المتهم المضبوط ومدرب رياضي- مقيم بدائرة مركز شرطة الإبراهيمية بالشرقية، وصاحب مكتب استيراد وتصدير- مقيم بدائرة مركز شرطة السنبلاوين بالدقهلية، ومدرب رياضى- مقيم بدائرة مركز شرطة فاقوس بالشرقية، وصاحب مكتب رحلات- مقيم بدائرة مركز شرطة أولاد صقر بالشرقية.

وكشفت التحريات والتحقيقات عن أن المتهمين تخصصوا في استقطاب الشباب وتهريبهم إلى الدول العربية بطرق غير شرعية مقابل مبالغ مالية، إذ انتهز بعضهم درايتهم فى مجال الرياضة والآخرين فى مجال إلحاق العمالة المصرية بالخارج والحصول على مبالغ مالية من ضحاياهم ترواحت ما بين أربعين إلى خمسين ألف جنيه عن كل شخص ومحاولة تهربيهم إلى إحدى الدول العربية عبر ميناء القاهرة الجوى بموجب المستندات المزورة المشار إليها.

وعقب تقنين الإجراءات وبالتنسيق مع قطاعي (الأمن الوطنى والأمن العام) ومديريتى أمن (الشرقية والدقهلية) تم ضبط المتهمين وعثر بحوزة الأول على مبالغ مالي قدره 50 ألف جنيه مصري وهاتف محمول (بفحصه تبين أنه يحوى على العديد من المحادثات النصية والصوتية وصور لجوازات السفر والخطابات المزورة المنسوبة خلافاً للحقيقة للاتحادات الرياضية، وعثر بحوزة الثاني على مبلغ مالي قدره ثلاثة عشر آلاف وثلاثمائة وخمسون جنيهًا، وعثر بحوزة الثالث على مبلغ مالي قدره سبعة آلاف وربعمائة جنيهًا و2 خطاب منسوب صدورهما لأحد الأندية الرياضية موجهين لأحد الاتحادات الرياضية بالخارج، وعثر بحوزة الأخير على 13 جواز سفر مصرى من ضحاياه، و2 هاتف محمول بفحصهم تبين احتواء أحدهم على العديد من المحادثات النصية والصوتية وصور لجوازات السفر والخطابات المزورة المنسوبة خلافاً للحقيقة للاتحادات الرياضية، وبمواجهتهم اعترفوا  بما أكدته المعلومات والتحريات واعترفوا بارتكابهم الواقعة ودور كلٍ منهم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة .

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