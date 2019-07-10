» طالبة تفقد الوعى فى حضور بوتين

أصيبت طالبة بجامعة أورال الفيدرالية الروسية بالإغماء أثناء اجتماع للرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع الطلاب.

ووثق مقطع فيديو المشهد، إذ لاحظ الرئيس الروسي إغماء الفتاة وقطع حديثه طالباً إسعافها على الفور.

وهرعت نائبة رئيس الحكومة الروسية للشئون الإجتماعية “تاتيانا غوليكوفا” لطلب الإسعاف، كما تدخل الفريق الطبي المرافق للرئيس، وفقاً لـ“روسيا اليوم”.

وعلق الكرملين على الموقف المفاجئ ، مؤكدًا أن الفتاة كانت قد فقدت وعيها وأنها بصحة جيدة الآن.