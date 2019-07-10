الرعشة الثالثة لـ"ميركل".. خلال شهر

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تضمنت لقطات فيديو للمستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل، ارتعاشات مجددة خلال استقبالها رئيس الوزراء الفنلندي أنتي ريني، اليوم الأربعاء، وهي ثالث مرة تصيبها هذه الحالة في غضون شهر.

واهتزَّ جسد ميركل بوضوح، بينما كانت تقف مع ريني خلال استعراض حرس الشرف لدى وصوله لبرلين اليوم.

أصيبت المستشارة بهذه الرجفة في 18 و27 يونيو الماضي، وكما هو الحال في الواقعتين السابقتين، تعافت السيدة البالغة من العمر 64 عاماً بسرعة عندما بدأت تمشي. وقعت الحادثة الأولى في طقس حار، وأعلنت ميركل عقب ذلك أنها بخير بعد شرب ثلاثة أكواب من الماء. لكن طقس اليوم الأربعاء كان باردًا.

قالت ميركل خلال مشاركتها في قمة مجموعة العشرين في اليابان في 29 يونيو، إنها تتفهم الأسئلة المتعلقة بصحتها، لكنها أصرت على "أنها بخير".

واليوم الأربعاء، قال متحدث باسم الحكومة الألمانية إن ميركل بخير، مضيفاً أن المناقشات مع ريني تسير وفق المخطط له.




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