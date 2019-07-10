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وقع إتحاد الكرة....كثرت السكاكين عليه

وجهة نظر

رضا محمد طه
رضا محمد طه

د. رضا محمد طه

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منذ الفشل الذي مني به منتخبنا القومي لكرة القدم في نهائيات كأس العالم في روسيا العام الماضي وحاول الكثير من المهتمين والغيورين علي البلد لفت أنظار المسئولين علي منظومة الفساد والعشوائية التي يدير بها إتحاد الكرة البطولات من حيث المجاملات في كل شيء وأولها طبعاً المكافآت وحتي إختيار اللاعبين وغيرها من الأمور الإدارية، لكن للأسف لم يهتم أحد بالنصائح التي قيلت وقتها من الذين يحبون بلدهم في صمت ودون جعجعة أو رياء.
بعد فشل إتحاد الكرة ظهرت أصوات الكثير ممن كانوا يمدحون ويهتفون بعظمة أعضاء الإتحاد ويصفون اللاعبين بالأبطال، للدرجة التي تغاضوا فيها عن تحرش وفضائح بعضهم، مذيع معروف وهو أحمد موسي تحدث أمس في برنامجه الذي يقدمه علي إحدي الفضائيات أن المنظومة الرياضية فاشلة وفاسدة وأن مجلس إتحاد الكرة يدار بالمجاملات"، مصطفي يونس يقول هو الآخر أن إنتخابات إتحاد الكرة بتمشي بالساندوتشات، الأستاذ حمدي رزق يخاطب إتحاد الكرة في مقاله اليوم بالمصري اليوم عنوانه "ولا إستقالتكم تبيض وجوهكم السوداء" وفيه قال...فضائحكم تزكم الأنوف، ولا أحد إشتم قبلاً، حتي بعد فضيحة روسيا الروائح الكريهة في أركان الجبلاية....تربيطات فاجرة...إنفاق من لا يخشي الفقر علي إفلاس كروي فاجر"، حتي البرلمان لم يسلم الإتحاد من نقده حيث تحدث النائب سليمان وهدان وكيل مجلس النواب امس في إحدي الفاضائيات علي هزيمة المنتخب بأنها نتيجة سكوتنا علي هذا الوضع، وأضاف "أنا شايف إن دي منظومة كلها خطأ وفيها علامات إستفهام كتيرة".
إن كنتم أيها السادة الذين أشهروا سكاكينهم وغرسوها في قلب الإتحاد–وهو يستحق عقاب أشد-لا تعلمون بفساد إتحاد الكرة من قبل فتلك مصيبة وإن كنتم تعلمون وتسكتون مجاملة لهم أو للنظام فالمصيبة أعظم، أتصور لو أن الفريق لم ينهزم في المباراة الاخيرة أمام جنوب أفريقيا هل كنا سنري هذا النقد للإتحاد أوالإتهامات التي تكال له والتي يصل بعضها لضرورة المحاسبة لأنها نهب للمال العام وإستغلال النفوذ وإستغفال الحكومة بشعارات حنجورية ووعود وهمية خيبت آمال الملايين من عشاق كرة القدم بل المصريين جميعاً الذين كانوا ينتظرون بفارغ الصبر أي إنتصار يثلج صدورهم ويفرح قلوبهم ويربت عليهم عقب رفع الحكومة لأسعار الطاقة.

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