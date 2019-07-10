» البورصة تخسر 2.3 مليار جنيه

تباينت مؤشرات البورصة المصرية، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، إذ تراجع المؤشر الرئيسي فيما ارتفع مؤشرا الشركات الصغيرة والمتوسطة والأوسع نطاقا، مع شراء من المستثمرين المصريين مقابل مبيعات من المستثمرين العرب و الأجانب.

وخسر رأس المال السوقي بقيمة 2.3 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 746.88 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 132.9 مليون ورقة مالية بقيمة 537.1 مليون جنيه، عبر تنفيذ 16.9 ألف عملية لعدد 169 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 73.26% من إجمالى التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 18.57%، والعرب على 8.16% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 42.78% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 57.21%.

ومالت صافى تعاملات المؤسسات المصرية والعربية والأجنبية للبيع بقيمة 27 مليون جنيه، 51.7 مليون جنيه، 13.5 مليون جنيه، على التوالى، فيما مالت صافى تعاملات الأفراد المصريين والعرب والأجانب للشراء بقيمة 79 مليون جنيه، 11.4 مليون جنيه، 1.8 مليون جنيه، على التوالى.

وتراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.06% ليغلق عند مستوى 14013 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 1.24% ليغلق عند مستوى 2069 نقطة، ونزل مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.86% ليغلق عند مستوى 17202 نقطة.

فيما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.43% ليغلق عند مستوى 545 نقطة، وزاد مؤشر "إيجى إكس 100" بنسبة 0.22% ليغلق عند مستوى 1411 نقطة، وصعد مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.25% ليغلق عند عند مستوى 458 نقطة.

وارتفعت أسهم 27 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وهوت 98 شركة، ولم تتغير مستويات 44 شركة.