شيخ الأزهر يشعل «السوشيال ميديا» بفرمان إنساني

وجه الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، بصرف إعانة عاجلة لأسرة الطالب أحمد الطيب، ومعاش شهري من بيت الزكاة؛ ليتفرغ الطالب لدراسته بكلية الدراسات الإسلامية بجامعة الأزهر.

وكان الإمام الأكبر قد وجه أمس باتخاذ الإجراءات اللازمة لعلاج الطالب، بعد تعرضه لحادث قطار، ومتابعة حالته وعلاجه على نفقة الأزهر الشريف، وذلك في إطار حرص فضيلته على أبنائه الطلاب.

وتواصل الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس جامعة الأزهر، مع الدكتور إسماعيل العربي، مدير عام مستشفى الأقصر الدولي، الذي أفاد بأن حالة الطالب مستقرة وتتم متابعته على أعلى مستوى، وأن نسبة الوعى لديه جيدة، مؤكدًا أن الطالب يتلقى الرعاية والعناية الطبية اللازمة، ويتم إجراء كافة المستلزمات الطبية والعلاجية اللازمة، موضحًا أنه يتواصل مع قيادات الأزهر لاطلاعهم على تطور حالة الطالب ومتابعة مراحل علاجه لحظة بلحظة حتى يتماثل للشفاء.





وكان رواد مواقع التواصل الإجتماعي قد ناشدوا شيخ الأزهر أمس بضرورة تبني حالة الطالب الإنسانية باعتباره أحد أبنائه، حيث تداول النشطاء منشورًا كتب فيه: "نداء إلى فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر.. فضيلة الإمام .. إللى فى الصوره ده أحد أبنائك ، طالب فى السنة الثالثة بكلية الدراسات الإسلامية بجامعة الأزهر... كفيف ..متفوق جدا حافظ للقرآن... صاحب صوت جميل فى القرآن وفى الأذان...يتيم الاب .. اطلقت عليه أسرته اسم احمد الطيب ربما تبركا بفضيلتكم وتأسيا بأل الطيب ... احمد الطيب الطالب الأزهرى يستغل فترة إجازته فى بيع بعض الأشياء البسيطة فى القطارات والمحطات ليغطى مصروفاته خلال فترة الدراسة ...تعرض اليوم لحادث فى محطة اسنا بعد أن سقط أسفل عجلات قطار خلال نزوله...وهو الان فى حالة حرجة فى مستشفي الاقصر الدولى مصاب بكسر فى قاع الجمجمة ويحتاج لعناية وعلاج واهتمام اعتقد انه لن يكون متاحا فى الاقصر ... نتمنى من فضيلتكم نقله إلى أحد مستشفيات الأزهر فى القاهرة لتلقي العلاج عسي ان يكون ذلك سببا فى إنقاذ حياته ".

وبعد تداول المنشور بشكل واسع استجاب شيخ الأزهر لدعوات السوشيال ميديا، حيث كتب الزميل محمد الصغير، من جديد في منشور له على "فيس بوك": "شكرا فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، لم يتأخر كعادته فى تلبية النداء والمناشده التى قمت بكتابتها صباح اليوم على صفحتى... فضيلة شيخ الأزهر وجه باتخاذ الإجراءات اللازمة لعلاج الطالب أحمد الطيب، الطالب بكلية الدراسات الإسلامية بجامعة الأزهر، الذي تعرض لحادث قطار، ومتابعة حالته وعلاجه على نفقة الأزهر الشريف، وذلك في إطار حرص فضيلته على أبنائه الطلاب".

وأضاف: "كما تواصل معى أحد قيادات الأزهر بالقاهرة وأكد ان الأستاذ الدكتور محمد المحرصاوي رئيس جامعة الازهر سيرسل فريق طبي للاقصر لمتابعة حالة الطالب نظرا لصعوبة نقله من الاقصر للقاهرة بسبب حالته الصحية الغير مستقره....شكرا يامولانا?? والشكر ايضا لمستشفي الاقصر الدولى وساحة الشيخ الطيب على الاهتمام ومتابعة الحالة اولا باول? وللالاف من الأصدقاء والزملاء الذين تفاعلوا وساهموا فى وصول المنشور لفضيلة الإمام الأكبر".







