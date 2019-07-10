» «ترامب» يعلن اتخاذ قرار جديد ضد إيران قريبًا

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خالد الشرقاوي - وكالات

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ترامب: سنفرض عقوبات إضافية "مشددة" على إيران

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن العقوبات ضد إيران ستتضاعف قريبًا، متهمًا طهران بالقيام بتخصيب اليورانيوم "سرا" رغم الاتفاق النووي.

وغرد ترامب في "تويتر" اليوم الأربعاء: "كانت إيران تقوم بالتخصيب سرا لفترة طويلة في انتهاك تام للصفقة المروعة بقيمة 150 مليار دولار التي أبرمها جون كيري وإدارة أوباما".

وأشار ترامب إلى أن الاتفاق النووي الإيراني الذي انسحبت واشنطن منها أحاديا في مايو 2018 "كان يفترض أن ينتهي سريانه خلال بضع سنوات"، وأضاف: "سيتم قريبا زيادة العقوبات إلى حد كبير!".



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