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«الخنيسي»: مباراة مدغشقر مصيرية للاعبي تونس

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أكد طه ياسين الخنيسى مهاجم الترجي والمنتخب التونسي، تركيز زملائه في مباراة مدغشقر المصيرية والمقرر لها غدُا الخميس، ضمن منافسات دور الـ8 من بطولة كأس الأمم الإفريقية.

وقال «الخنيسي» خلال المؤتمر الصحفي قبل لقاء مدغشقر: " كلاعبين طوينا صفحة مباراة غانا ونفكر حاليا فى مباراة مدغشقر والتى تعتبر مصيرية بالنسبة لنا " .

وأضاف: " المباراة ستكون صعبة على الفريقين لكننا لدينا الطموح والرغبة فى إسعاد الشعب التونسى خاصة وأن المباريات التى لعبناها فى دور المجموعات لم تكن بالأداء المطلوب ".

واختتم حديثه: " جميع اللاعبين فى حالة فنية وبدنيه رائعة وسنلعب مباراة الغد بنفس الروح التى لعبنا بها مباراة غانا الماضية ورغم ان منتخب مدغشقر حصل على عدد أيام راحة أكثر منا إلا أننا سنحاول بكل قوة لتخطى المباراة الصعبة ".


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