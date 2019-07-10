» مقتل محفظة قرآن بـ14 طعنة على يد عاطل

أمرت النيابة العامة بشمال الجيزة، اليوم الأربعاء، بسرعة إجراء تحريات الأجهزة الأمنية، حول طعن عاطل لمحفظة قرآن بـ14 طعنة داخل شقتها بمنطقة إمبابة، للوقوف على أسباب وملابسات الحادث.

وكشفت التحقيقات أن المتهم يدعى فتحي وشهرته "حمبوصة"، 22 سنة، عاطل، سبق اتهامه في 5 قضايا سرقة وسلاح أبيض، مشيرة إلى أن المتهم شاهد المجني عليها تسير في الشارع ،تحمل العديد من الحقائب وطمع في سرقة ما قد يجده قيما بداخلها، فعرض عليها مساعدتها في حملها وتوصيلها للمنزل، إلا أنه لم يجد فيها ما يمكن سرقته.

وأضافت تحقيقات النيابة أنه أثناء صعود المتهم على السلم لتوصيلها للشقة سمعها تحدث شخصا على الهاتف تخبره بوصولها وأنها ستخلد للنوم، فنزل للشارع وانتظر قرابة ساعتين ثم عاد مرة أخرى للشقة وفتحها بمفك وتسلل إلى الداخل، إلا أن المجني عليها شعرت به فأسرعت تجاه الشرفة للاستغاثة، لكنه لحق بها وأسقطها على الأرض وخنقها ثم سدد لها 14 طعنة.

وأمام النيابة العامة، قال المتهم: إنه فور قتل المجني عليها بحث في الشقة عما يسرقه فلم يجد سوى 20 جنيها و2 هاتف سامسونج، ونوكيا استولى عليها وفر هاربا.

وكان اللواء مصطفى شحاتة، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة، تلقى إخطارا بمقتل سيدة داخل شقتها بإمبابة انتقلت على الفور قوات المباحث لفحص مسرح الجريمة، وأفادت التحريات برئاسة اللواء رضا العمدة، مدير الإدارة العامة للمباحث، بأن السيدة تدعى "أمل. ع"، 52 سنة، محفظة قرآن، تقيم بمفردها بالشقة مصابة بـ14 طعنة وجرح بالرأس وآثار خنق، وتبين من التحريات أنها تتمتع بسيرة طيبة وتحفظ القرآن للأطفال والسيدات.

ورجحت التحريات أن تكون السرقة هي الدافع وراء ارتكاب الجريمة بعدما تبين من المعاينة بعثرة محتويات الشقة واختفاء متعلقات المجني عليها، وتولى فريق البحث فحص كاميرات المراقبة في محيط مسرح الجريمة لتحديد آخر المترددين عليها، كما تم استجواب سكان العقار وعدد من قاطني الشارع حول مدى وجود خلافات للمجني عليها مع آخرين، كما تولى الضباط فحص العناصر الإجرامية بالمنطقة ومتعاطي المواد المخدرة.

وتم تحرير محضر بالواقعة، وإحالته للنيابة العامة للتحقيق.