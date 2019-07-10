ظهور جريء لزوجة علي ربيع بعد طلاقهما

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زوجته

على ربيع

ندى محمود

ظهور جريء

أثارت ندى محمود، طليقة الفنان علي ربيع، الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب ظهورها بفستان قصير مثير، في أحد الأفراح.

ونشرت طليقة علي ربيع صورًا على  حسابها الرسمي على مواقع التواصل الاجتماعى للصور والفيديوهات "إنستجرام" أبرزت من خلالها جمالها بعد الطلاق.

وظهرت ندى بفستان قصير منقوش عليه بالورود ذات اللون الأبيض فى الذهبى، وارتدت صندل بكعب عالٍ باللون الذهبى.

وعلق عدد كبير من النشطاء على الصور، متسائلين عن سبب تزايد جمال وإثارة السيدات خاصة بعد الطلاق.





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