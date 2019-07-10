ضبط سائق استولى على نصف مليون جنيه

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ضبطت مباحث الأموال العامة، الأربعاء، سائقًا بسوهاج لقيامه بالنصب والاحتيال على عدد من الأشخاص والاستيلاء على أموالهم بزعم توظيفها مقابل أرباح شهرية.

تلقى ضباط فرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بجنوب الصعيد بلاغًا من 4 أشخاص مقيمين بسوهاج، ضد سائق مقيم بدائرة قسم شرطة أول سوهاج، لتلقيه مبالغ مالية منهم بلغ إجماليها 505 آلاف جنيه لتوظيفها في مجال تجارة الأجهزة الكهربائية مقابل حصولهم على أرباح شهرية، إلا أنه لم يلتزم بما وعد به ورفض رد المبالغ المالية المستولى عليها بالمخالفة لأحكام القانون.

أكدت التحريات تحت إشراف اللواء إبراهيم الديب، صحة الواقعة، وأضافت بوجود ضحايا آخرين لم يتقدموا للإبلاغ أملاً في الحصول على الأرباح المتفق عليها أو استرداد أموالهم.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة وتعهد برد المبالغ المالية المستولى عليها.

تحرر محضر وتولت النيابة العامة التحقيق.


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