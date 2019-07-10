» الزمالك يوضح حقيقة انتقال طارق حامد إلى اتحاد جدة

10 يوليه 2019 - 08:19 م

نفى أمير مرتضى منصور المشرف العام على الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك، ما تردد مؤخرًا بشأن موافقة مجلس الإدارة على انتقال طارق حامد لاعب وسط الفريق إلى اتحاد جدة السعودي.

وكانت تقارير سعودية قد انتشرت تفيد بأن اللاعب حصل على موافقة الإدارة بالانتقال معارا للاتحاد في الموسم الجديد .

إلا أن نجل رئيس الزمالك أكد ردا على تلك الأنباء: "قوام الفريق الأساسي ليس للبيع أياً كانت المغريات، الصفقة الأهم الموسم القادم هو الحفاظ على لاعبينا الدوليين".

وواصل: "أمر طبيعي تلقى عروض لنجوم الفريق، نحترم رغبة اللاعبين في الاحتراف ولكن للزمالك الأولوية في جميع الأحوال".