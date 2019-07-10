  • الأربعاء 10 يوليه 2019
  • بتوقيت مصر09:09 م
بحث متقدم
خاشقجي

كندا تعارض حرمان السعودية من استضافة«العشرين»

أرشيفية

شك في علاقة غير شرعية بين جاره وزوجته فأحرقه وطفلته

التموين

سحب الدعم التمويني من هؤلاء بأثر رجعي

الذهب

ارتفاع جديد في أسعار الذهب وعيار 21 يسجل هذا الرقم

الملك سلمان وولي العهد

الملك سلمان يصدر أمرًا ملكيًا عاجلًا

إعلان الإعتذار

تسريب وتحقيق.. فضيحة اعتذار لاعبي المنتخب تتصاعد

حماس

«حماس» تعلن رفضها الحوار مع أمريكا لهذا السبب

أحمد الطيب

شيخ الأزهر يشعل «السوشيال ميديا» بفرمان إنساني

اجيرى

أحمد حسن يسخر من إعلان«اعتذار» لاعبي المنتخب

مجلس النواب

رسميًا.. البرلمان يرفع الحصانة عن النائب صلاح عيسى

نجم السنغال: بنين فريق عنيد.. ومن المبكر الحديث عن النهائي

الرياضة

جانا
جانا

أمير سعد

أخبار متعلقة
#

«سيسيه» يعلن تشكيل السنغال أمام بنين

#

«ماني»: أتمنى مواجهة منتخب مصر في نهائي أمم إفريقيا

#

الكويت تعلن موقفها من «مؤتمر البحرين»

#

قصة معاناة "ميسي" المستمرة بسبب ليفربول

المصريون

بنين

السنغال

أبدى إدريسا جانا، لاعب السنغال سعادته بفوز منتخب بلاده على بنين وخطف تذكرة التأهل إلى الدور نصف النهائي من بطولة كأس أمم أفريقيا 2019.

وسجل جاي هدف الفوز على بنين في الدقيقة 69 من الدور ربع النهائي للبطولة على ملعب الدفاع الجوي، ليكون أسود التيرانجا أول المتأهلين لنصف النهائي .

وقال اللاعب في تصريحات عقب المباراة: "المباراة لم تكن سهلة بالمرة.. كنا نعرف أن بنين استحقوا التواجد في هذه المرحلة من البطولة ".

وأضاف: "حققنا المهمة وتأهلنا لنصف النهائي ونحن سعداء بذلك ".

وعن اقتراب حلم اللقب الأفريقي قال اللاعب: "الوقت مبكر للحديث عن الفوز بلقب بطولة كأس أمم أفريقيا.. لم نتأهل لنصف النهائي منذ 2006 ونحن الآن نقترب شيئا فشيئا "


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

عمر بن عبد العزيز والمسيحيون.. وقائع صادمة! (21)

محمود سلطان

الدموع لا تغسل الفشل

فراج إسماعيل

إسرائيل .. هل نقول وداعًا!

د. هشام الحمامي

بين الأقباط والكنيسة

القس مكاريوس فهيم قليني

بوتين و أفول الليبرالية الغربية

ياسر أنور

زوار العتبات المدنسة

عبد الرازق أحمد الشاعر
شارك معنا

اخترنا لك

» بث مباشر لمباراة نيجيريا وجنوب إفريقيا
» القبض على فريق رياضي مزيف حاول السفر للخارج
» البنك المركزي يطرح أذون خزانة بقيمة 19 مليار جنيه
» الزمالك يوضح حقيقة انتقال طارق حامد إلى اتحاد جدة
» «ماني»: كنا واثقين من تأهل السنغال إلى نصف النهائي
» السنغال أول المتأهلين إلى دور الـ4 بأمم إفريقيا
» بالفيديو.. لحظة القبض على 6 مسلحين بالجيزة
» شاهد.. متهم يمثل جريمة قتله لزوجين بالزيتون
» بريطانيا ترسل سفينة حربية إلى الخليج لحماية ناقلة نفط لها
» حازم إمام ردًا على إعلان الاعتذار: «مش قادر استوعبه»
» مقتل محفظة قرآن بـ14 طعنة على يد عاطل

استطلاع رأي

برأيك.. من الفريق الأقرب للفوز ببطولة أمم أفريقيا؟

  • فجر

    03:24 ص

  • فجر

    03:23

  • شروق

    05:03

  • ظهر

    12:05

  • عصر

    15:44

  • مغرب

    19:07

  • عشاء

    20:37

من الى
أرشيفية
أسعار الخادمات نار.. والأجانب بالدولار
«من فات قديمه تاه».. لغتنا الجميلة حفظت "الملاهى" و "الدواهى"
بالأرقام.. بذخ خليجي في مصايف الغرب
تعدد الزوجات: أشوفه فى المقبرة.. ولا أشوفه فى حضن مرة