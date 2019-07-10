نجم السنغال: بنين فريق عنيد.. ومن المبكر الحديث عن النهائي

10 يوليه 2019 - 08:27 م

أبدى إدريسا جانا، لاعب السنغال سعادته بفوز منتخب بلاده على بنين وخطف تذكرة التأهل إلى الدور نصف النهائي من بطولة كأس أمم أفريقيا 2019.

وسجل جاي هدف الفوز على بنين في الدقيقة 69 من الدور ربع النهائي للبطولة على ملعب الدفاع الجوي، ليكون أسود التيرانجا أول المتأهلين لنصف النهائي .

وقال اللاعب في تصريحات عقب المباراة: "المباراة لم تكن سهلة بالمرة.. كنا نعرف أن بنين استحقوا التواجد في هذه المرحلة من البطولة ".

وأضاف: "حققنا المهمة وتأهلنا لنصف النهائي ونحن سعداء بذلك ".

وعن اقتراب حلم اللقب الأفريقي قال اللاعب: "الوقت مبكر للحديث عن الفوز بلقب بطولة كأس أمم أفريقيا.. لم نتأهل لنصف النهائي منذ 2006 ونحن الآن نقترب شيئا فشيئا "