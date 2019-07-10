» «ماني»: كنا واثقين من تأهل السنغال إلى نصف النهائي

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أعرب ساديو ماني، جناح منتخب السنغال وليفربول الإنجليزي، عن سعادته الغامرة بتأهل منتخب بلاده إلى دور الـ4 ببطولة كأس الأمم الأفريقية، بعد الفوز الصعب على بنين بهدف نظيف في دور الـ16 من البطولة، خلال المباراة، التي أقيمت، مساء الأربعاء، على ملعب الدفاع الجوي .

وقال "ماني" في تصريحات تليفزيونية لقناة "بي إن سبورتس": بالتأكيد، مهمتنا كانت في غاية الصعوبة أمام بنين اليوم رغم هذا الانتصار.

وتابع: "نعم كنا الطرف الأفضل أمام بنين خلال أغلب أحداث المباراة، ورغم الفرص الكثيرة الضائعة اليوم، إلا أننا كنا واثقين تمامًا من إحراز الأهداف وتحقيق الانتصار في النهاية ".

وأكمل: "المباراة كانت صعبة للغاية، خاصة على الصعيد البدني، كما أن منتخب بنين لم يكن بالفريق الهين الذي اعتقده البعض، وُأتيحت لهم أيضًا بعض الفرص أثناء سير اللقاء ".

ومن المنتظر أن يواجه منتخب السنغال، الفائز من منتخبي مدغشقر وتونس، في المباراة، التي ستجمع بينهما غدًا الخميس ضمن منافسات دور الـ8 ببطولة أمم أفريقيا .


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