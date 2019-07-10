شك في علاقة غير شرعية بين جاره وزوجته فأحرقه وطفلته

قال المتهم بقتل مسجل خطر ونجلته في حلوان، إنه انتقم من جاره بعد خروجه من السجن، بعدما راودته شكوك بوجود علاقة آثمة بين القتيل وزوجته، وخيانته له.

وعول المتهم، في أقواله أمام رجال المباحث، اليوم الأربعاء، شكوكه بوجود علاقة مشبوهة بين زوجته والمجني عليه، بأنه لاحظها تتحدث معه لفترات طويلة، بعد انتهاء فترة عقوبته بالسجن في قضية سرقة.

وأشار إلى أنه أوثق مسجل الخطر ونجلته بالحبال، وأشعل النيران في جثتهما، ومن ثم أحرق الشقة؛ لطمس معالم الجريمة.

وعثرت قوات الأمن على جثتي رجل وطفلته، ملك، 10 سنوات، محروقتين داخل شقتهما، بعد توثيقهما بالحبال.

وتمكن ضباط قسم شرطة حلوان، من ضبط المتهم، واعترف بارتكابه للواقعة، وتم تحرير محضر وإخطار النيابة للتحقيق.