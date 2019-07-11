  • الخميس 11 يوليه 2019
  • بتوقيت مصر07:21 ص
بحث متقدم
ماني

رد "ماني" المزلزل على الساحر الذي هدد بقتله يجتاح "فيس بوك"

الصحفي المغربي

المغربي الذي أثار تعاطف المصريين يكشف أسرارا جديدة عن الفيديو

منتخب مصر

إعلامي شهير لـ"لاعبي المنتخب": معندكمش ريحة الدم

أبو تريكة

أول تعليق من أبو تريكة على هزيمة مصر: منتخب مراهق

النيابة العامة

حبس أدمن صفحة "آسفين ياريس" 15 يومًا

ميركل

6 احتمالات طبية وراء "رجفة ميركل"

أرشيفية

«نخنوخ» شخصية العام في الرجولة.. يثير موجة غضب

أرشيفية

مصير مجهول ينتظر العمالة في الصيدليات والمحلات

الطلاق

لهذه الأسباب.. ارتفعت معدلات الطلاق في مصر

مجلس النواب

أزمة جديدة بين البرلمان والحكومة.. و«عبد العال» يحذر

أول تعليق من أبو تريكة على هزيمة مصر: منتخب مراهق

الرياضة

أبو تريكة
أبو تريكة

أحمد عادل شعبان

أخبار متعلقة
#

تامر أمين: "إحنا اتخدعنا"

#

تعليق ناري لـ تامر أمين على فضيحة المنتخب.. هذا ما قاله

#

أديب: "اللى حصل مصيبة إحنا دلوقتي مسئولية مين"

#

تعليق ناري من صلاح على استبعاد وردة: يجب احترام النساء

ابو تريكة

أكد محمد أبو تريكة - أسطورة الأهلي ومنتخب مصر - أن فوز منتخب نجيريا على جنوب أفريقيا متوقع وطبيعي جدًا لأن منتخب النسور لديه نضج .

وأضاف أبو تريكة في تصريحات لاستوديو "بي إن سبورتس" : "نيجيريا عندها نضج علشان كده كسبت جنوب أفريقيا، مش مراهقة زي منتخبي مصر والمغرب".

وأضاف: "رغم أن نجيريا لم تصل لمستواها الحقيقي إلا أنها تلعب كالنسور والوحوش .. وهذه ميزة الفرق الكبرى أنها تتمتع بالعادات والتقاليد التي تؤهلها للفوز".

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

عمر بن عبد العزيز والمسيحيون.. وقائع صادمة! (21)

محمود سلطان

الدموع لا تغسل الفشل

فراج إسماعيل

إسرائيل .. هل نقول وداعًا!

د. هشام الحمامي

بين الأقباط والكنيسة

القس مكاريوس فهيم قليني

بوتين و أفول الليبرالية الغربية

ياسر أنور

زوار العتبات المدنسة

عبد الرازق أحمد الشاعر
شارك معنا

اخترنا لك

» فنانة شهيرة: زوجي كان يضربني بشكل يومي
» فجر السعيد تتعرض لموقف صادم .. وجمهورها يحرجها بشدة
» أبو تريكة يكشف دور "التنويم المغناطيسي" في خسارة مصر
» الخميس طقس شديد الحرارة
» القبض على فريق رياضي مزيف حاول السفر للخارج
» البنك المركزي يطرح أذون خزانة بقيمة 19 مليار جنيه
» الزمالك يوضح حقيقة انتقال طارق حامد إلى اتحاد جدة
» «ماني»: كنا واثقين من تأهل السنغال إلى نصف النهائي
» السنغال أول المتأهلين إلى دور الـ4 بأمم إفريقيا
» بالفيديو.. لحظة القبض على 6 مسلحين بالجيزة
» شاهد.. متهم يمثل جريمة قتله لزوجين بالزيتون

استطلاع رأي

برأيك.. من الفريق الأقرب للفوز ببطولة أمم أفريقيا؟

  • ظهر

    12:05 م

  • فجر

    03:24

  • شروق

    05:04

  • ظهر

    12:05

  • عصر

    15:44

  • مغرب

    19:07

  • عشاء

    20:37

من الى
أرشيفية
أسعار الخادمات نار.. والأجانب بالدولار
«من فات قديمه تاه».. لغتنا الجميلة حفظت "الملاهى" و "الدواهى"
بالأرقام.. بذخ خليجي في مصايف الغرب
تعدد الزوجات: أشوفه فى المقبرة.. ولا أشوفه فى حضن مرة