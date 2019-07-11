  • الخميس 11 يوليه 2019
  • بتوقيت مصر07:22 ص
بحث متقدم
ماني

رد "ماني" المزلزل على الساحر الذي هدد بقتله يجتاح "فيس بوك"

الصحفي المغربي

المغربي الذي أثار تعاطف المصريين يكشف أسرارا جديدة عن الفيديو

منتخب مصر

إعلامي شهير لـ"لاعبي المنتخب": معندكمش ريحة الدم

أبو تريكة

أول تعليق من أبو تريكة على هزيمة مصر: منتخب مراهق

النيابة العامة

حبس أدمن صفحة "آسفين ياريس" 15 يومًا

ميركل

6 احتمالات طبية وراء "رجفة ميركل"

أرشيفية

«نخنوخ» شخصية العام في الرجولة.. يثير موجة غضب

أرشيفية

مصير مجهول ينتظر العمالة في الصيدليات والمحلات

الطلاق

لهذه الأسباب.. ارتفعت معدلات الطلاق في مصر

مجلس النواب

أزمة جديدة بين البرلمان والحكومة.. و«عبد العال» يحذر

المغربي الذي أثار تعاطف المصريين يكشف أسرارا جديدة عن الفيديو

الصفحة الأخيرة

الصحفي المغربي
الصحفي المغربي

وكالات - وحررها أحمد عادل شعبان

أخبار متعلقة
#

تكدس العاملات بمطار الرياض.. تفاصيل جديدة

#

رسائل حب تكشف أسرارًا جديدة عن الحرب العالمية الأولى

#

تسجيلات جديدة للطائرة الإثيوبية المنكوبة تكشف المستور

#

بالأسماء.. استشهاد 2 وإصابة 7 مصريين بالكويت

الشاب المغربي

قبل ساعات انتشر مقطع فيديو لشاب مغربي حضر إلى مصر، لتشجيع منتخبه الوطني في بطولة أمم أفريقيا التي تستضيفها مصر.

ظهر في مقطع الفيديو الشاب "علاء" وهو يلتقي عددا من المارة ، طالبا منهم المساعدة بسبب فقده لمحفظة أمواله، "جدعنة المصريين" وتعاطفهم مع الغريب ظهرت من خلال عرض المال والسكن عليه لحين التواصل مع ذويه والعودة إلى المغرب.

علاء الصنوبري صاحب الـ24 عاما، صحفي مغربي في قناة "شوف تي في"، حضر إلى مصر ضمن مجموعة عمل لتغطية فعاليات بطولة الأمم الأفريقية، إلا أنه حمل في جعبته أفكارا خاصة للعمل الميداني يقول: "حضرت إلى مصر مع بداية انطلاق فعاليات بطولة الأمم الأفريقية لتغطية البطولة وأخبار المنتخب المغربي، وكنت أسعى لإعداد مقاطع فيديو من شوارع مصر مع المواطنين".

الفكرة كانت حاضرة في ذهن "علاء" قبل حضوره إلى مصر، وتم مناقشتها مع رؤسائه في المغرب، واتفقوا على تنفيذها بإحضار المعدات اللازمة وفريق عمل مكون من 4 كوادر مغربية وآخر مصري، واخترنا جانبا إنسانيا لجذب تعاطف المصريين، ومن المقرر أن نعيد تلك التجربة في أكثر من بلد عربي وأوروبي خلال الفترة القادمة" حسب حوار مع "فيتو".

تم الاستعداد جيدا من أجل التصوير، وتحضر فريق العمل جيدا للأمر، لم يتبق سوى اختيار مواقع التصوير: "تركنا اختيار مواقع التصوير لصديقنا المصري الذي تركنا له مهمة الاختيار كاملة، حتى لا نتعرض لمضايقات من أي نوع، وقد أحسن الاختيار، إذ تم التصوير في( المعادي، كورنيش النيل) حتى يتم التواصل مع طبقات مختلفة من المصريين".

لم يتوقع علاء ذلك التعاطف الكبير الذي حصل عليه من المواطنين المصريين، إذ فوجئ بتقديم يد المساعد من الجميع، وهو الأمر الذي مثل له مفاجأة، وأضاف الحقيقة تفاجأت من ردود الأفعال، نعلم جيدا حجم التحديات التي يعيشها المواطن المصري لكن مع ذلك أبهرنا بجدعنته المعروفة عنه فكما تقولون "المصري معروف بجدعنته ورجولته".

تجربة ثرية عاشها الصحفي المغربي في مصر، تعلم منها على حد قوله أن العطاء منحة من الله، وليست حكرا على الأغنياء فقط ، وأن المصريين أثبتوا قدرتهم على العطاء في أحلك الظروف.

وعن أكثر المواقف التي أثرت فيه يقول علاء: "التقيت شابا بسيطا أمام أحد المطاعم الشهيرة، وعرض على أن يطعمني ، فقلت له هذا المطعم غال فقال دون تفكير مافيش حاجة تغلى عليك.. كان موقفا شهما وإنسانيا".

لم يتوقع هذا النجاح القوي من أول حلقة لبرنامجه الذي يستهدف تنفيذه في عدد من البلدان العربية والأوربية: "بعد نشر مقطع الفيديو فوجئت بردود أفعال لم أكن أتوقعها أبدا، فبعد ساعات قليلة انفجر الفيديو في مواقع التواصل الاجتماعي وسجل مشاهدات عالية في الوطن العربي وكان له أثر جميل في نفسي".

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

عمر بن عبد العزيز والمسيحيون.. وقائع صادمة! (21)

محمود سلطان

الدموع لا تغسل الفشل

فراج إسماعيل

إسرائيل .. هل نقول وداعًا!

د. هشام الحمامي

بين الأقباط والكنيسة

القس مكاريوس فهيم قليني

بوتين و أفول الليبرالية الغربية

ياسر أنور

زوار العتبات المدنسة

عبد الرازق أحمد الشاعر
شارك معنا

اخترنا لك

» فنانة شهيرة: زوجي كان يضربني بشكل يومي
» فجر السعيد تتعرض لموقف صادم .. وجمهورها يحرجها بشدة
» أبو تريكة يكشف دور "التنويم المغناطيسي" في خسارة مصر
» الخميس طقس شديد الحرارة
» القبض على فريق رياضي مزيف حاول السفر للخارج
» البنك المركزي يطرح أذون خزانة بقيمة 19 مليار جنيه
» الزمالك يوضح حقيقة انتقال طارق حامد إلى اتحاد جدة
» «ماني»: كنا واثقين من تأهل السنغال إلى نصف النهائي
» السنغال أول المتأهلين إلى دور الـ4 بأمم إفريقيا
» بالفيديو.. لحظة القبض على 6 مسلحين بالجيزة
» شاهد.. متهم يمثل جريمة قتله لزوجين بالزيتون

استطلاع رأي

برأيك.. من الفريق الأقرب للفوز ببطولة أمم أفريقيا؟

  • ظهر

    12:05 م

  • فجر

    03:24

  • شروق

    05:04

  • ظهر

    12:05

  • عصر

    15:44

  • مغرب

    19:07

  • عشاء

    20:37

من الى
أرشيفية
أسعار الخادمات نار.. والأجانب بالدولار
«من فات قديمه تاه».. لغتنا الجميلة حفظت "الملاهى" و "الدواهى"
بالأرقام.. بذخ خليجي في مصايف الغرب
تعدد الزوجات: أشوفه فى المقبرة.. ولا أشوفه فى حضن مرة