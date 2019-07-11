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روسيا تطالب بحرية الملاحة بالخليج

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كرملبن
كرملبن

وكالات حنان حمدتو

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صرح المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الخميس، بأن الكرملين في ظل الحادث الذي وقع في منطقة الخليج، يحث الجميع على ضبط النفس وتسوية الوضع من خلال الحوار، كما يدعو لضمان حرية الملاحة في منطقة الخليج، وهو أمر مهم بالنسبة للاقتصاد العالمي.

قال بيسكوف للصحفيين، معلقًا على تفاقم الوضع في المنطقة: "إننا نراقب بدقة تدفق المعلومات حول ما يحدث في منطقة الخليج. لقد سجلنا المعلومات التي زعمت أن هذا الحادث وقع، كما سجلنا بيان الممثلين الإيرانيين بأن هذه المعلومات غير صحيحة".

وأضاف: "على أي حال، نعتبر أنه يجب ضمان حرية الملاحة في الخليج ومضيق هرمز دون قيد أو شرط، وهذا أمر بالغ الأهمية للاقتصاد العالمي وللوضع الاقتصادي العالمي".

ونحن كما جرت العادة ندعو الجميع لضبط النفس، حتى لا يتفاقم الوضع، ولتسوية جميع الخلافات من خلال الحوار".

 وكانت الحكومة البريطانية قد قالت إن 3 قوارب إيرانية اقتربت من الناقلة البريطانية "هيريتدج" وحاولت احتجازها، لكنها فشلت، وفق ما أوردت وكالة "أسوشيتد برس".

وأعربت الحكومة البريطانية عن قلقها من التصرف الذي أقدمت عليه السلطات الإيرانية، وحثتها على تهدئة الوضع.

وأصدر لاحقًا الحرس الثوري الإيراني بيانا علق فيه بالنفي على ما قالته بريطانيا، حيث نفت إدارة العلاقات العامة بالمنطقة الخامسة للقوات البحرية التابعة للحرس الثوري الإيراني "مزاعم مصادر من وزارة الدفاع الأمريكية حول محاولة الحرس احتجاز ناقلة نفط بريطانية في الخليج"، بحسب وكالة أنباء "فارس" الإيرانية.


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