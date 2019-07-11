10 سنوات حبسًا لتشكيل عصابى سرق سيارة بالإكراه

11 يوليه 2019 - 11:58 ص

قضت محكمة جنايات الزقازيق بالشرقية بحبس 4 أشخاص 10 سنوات، لقيامهم بسرقة سيارة سائق بالإكراه وتحت تهديد السلاح بدائرة مركز بلبيس.

صدر الحكم برئاسة المستشار أحمد سليمان الجمل رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين أسامة الحلواني، وسامي جروج، وسكرتارية تامر عبد العظيم، وفلبس صبحي.

تعود أحداث القضية رقم 33031 لسنة 2018 جنايات بلبيس، عندما تلقى مدير أمن الشرقية، إخطاراً من اللواء محمد والي مدير المباحث الجنائية، يفيد بتلقيه بلاغا أثناء سير "محمد م ح م" 57 سنة سائق ومقيم الزاومل، بالسيارة قيادته والعمل عليها وبرفقته "محمود ع" 29 سنة مندوب مبيعات، استوقفهما 4 أشخاص مشهرين فى وجهما أسلحة نارية وسرقة السيارة منهما ولاذا بالفرار.

وتوصلت تحريات النقيب هشام عبد الحميد معاون مباحث بلبيس، برئاسة العقيد جاسر زايد رئيس فرع البحث الجنائي لفرع الجنوب، عن قيام كل "أحمد.أ.ح" 34 سنة عامل مقيم مشتول، ومعه 3 أخرين بارتكاب الواقعة، وتمت إحالتهم إلى محكمة جنايات الزقازيق التى أصدرت حكمها المتقدم.