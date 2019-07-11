  • الخميس 11 يوليه 2019
  • بتوقيت مصر01:03 م
بحث متقدم
حديد

الحكومة تحسم الجدل حول سعر تذاكر القطارات

ارشيفية

الإمارات تعاقب سائقًا أودى بحياة 17 شخصًا

ريدة

بالخيار والفقوس.. عامر يهاجم "أبو ريدة" و"عبد الغني"

السيسى

تعيين سعيد مرعى رئيسًا للمحكمة الدستورية

ارشيفية

مشاجرة عنيفة بين زوجين مصريين فى شوارع الكويت

السيسي

5 قرارات لـ"السيسى" لتحسين أوضاع المصريين

جنسية

بالأسماء.. إسقاط الجنسية عن 22 مصريا

المستشار نادر سعد

"الوزراء" يزف بشرى سارة بشأن أسعار السلع

صورة من فض الاعتصام

شاب يخطب فتاة ظهرت فى فض الاعتصام

إمام كفيف

شاهد.. كفيف لم يتخلف عن الأذان لمدة 40 عامًا

الإمارات تعاقب سائقًا أودى بحياة 17 شخصًا

قضايا وحوادث

ارشيفية
ارشيفية

وكالات أحمد الشربينى

أخبار متعلقة
#

مشروع قانون لتغليظ عقوبة الإهمال بحوادث القطارات إلى الإعدام

#

النيابة توجه 3 اتهامات لسائق جرار محطة مصر

#

إعلامي عن حادث "رمسيس": "المصري مالوش كتالوج"

#

«الحصبة» تحصد أرواح 189 في الفلبين

عاقبت محكمة مرور دبى سائق حافلة العيد بالسجن 7 سنوات فى حادث أودى بحياة 17 شخصًا وإلزامه بدفع دية قدرها 3.4 ملايين درهم لورثة المتوفين في الحادث.

أحداث القضية تعود إلى إجازة عيد الفطر، أواخر شهر مايو الماضي، إذ تسبب سائق حافلة خمسيني، في حادث مروري أسفر عن وفاة 17 راكبًا وإصابة 13 آخرين في دبي.

وأحالت نيابة السير والمرور في دبي، السائق إلى محكمة مرور دبي، بعد أن وجهت إليه تهم التسبب بالخطأ في وفاة 17 راكباً وإصابة 13 شخصاً بإصابات متفاوتة، بالإضافة إلى إتلاف ممتلكات.

وطالبت  النيابة العامة بتطبيق العقوبات المنصوص عليها في الجرائم التي ارتكبها السائق المتسبب في الحادث طبقاً للقوانين الاتحادية النافذة، وتصل إلى الحبس فترة تصل إلى سبع سنوات وغرامة، إضافة إلى إلزامه بسداد مبلغ ثلاثة ملايين و400 ألف درهم، لصالح ورثة المتوفين من جراء الحادث.

وانتهت النيابة بعد معاينة موقع الحادث إلى أنه وقع في طريق مكون من أربعة مسارات تؤدي إلى مدخل محطة مترو الراشدية، ويوجود في الطريق مسربان مخصصان للحافلات الثقيلة ومركبات الأجرة في يمين الطريق، فيما خصص المسربان الآخران باليسار للمركبات الخفيفة، وتأكدت من وجود لافتات تحذيرية ذات إنارة متقطعة على بعد 342 متراً من موقع الاصطدام توضح المسار المخصص والارتفاعات المسموح بها للمركبات بكل أنواعها ومنها الحافلات الثقيلة وتحذر من وجود مطبات على الطريق لتهدئة السرعة، بالإضافة إلى لوحتين إرشادتين معلقتين بحجم كبير لتنبيه السائقين إلى خط السير الإلزامي، الأولى على بعد 317 متراً من موقع الاصطدام، والثانية قبل الحاجز الحديدي الذي صدم الحافلة، بالإضافة إلى لافتة تحدد سرعة الطريق بـ40 كيلومتراً، ومخرج للمركبات المرتفعة قبل الحاجز الحديدي.

وكان السائق اعترف في التحقيقات بعدم اتباع اللوحات الإرشادية وخط السير الإلزامي للحافلة التي كان يقودها وتقل 30 راكباً من جنسيات مختلفة، مشيراً إلى أنه استخدم الطريق من قبل أكثر من مرة قبل وقوع الحادث.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

عمر بن عبد العزيز والمسيحيون.. وقائع صادمة! (21)

محمود سلطان

الدموع لا تغسل الفشل

فراج إسماعيل

إسرائيل .. هل نقول وداعًا!

د. هشام الحمامي

بين الأقباط والكنيسة

القس مكاريوس فهيم قليني

بوتين و أفول الليبرالية الغربية

ياسر أنور

زوار العتبات المدنسة

عبد الرازق أحمد الشاعر
شارك معنا

اخترنا لك

» أحد أقارب الطبيب المزيف يفجر مفاجأة مدوية عنه
» نصف الألمان يرون الإسلام تهديًدا
» كرة ذهبية لـ"ميسى" من صنع أطفال موزمبيق
» دراسة: عصائر الفاكهة تزيد مخاطر الإصابة بالسرطان
» هدية روسية لأمير سعودي.. تعرف عليها
» سبب كارثى وراء عودة حاملة طائرات بريطانية لموقعها
» إصابة 18 شخصًا فى اصطادم أتوبيس بحاجز خرسانى
» صور صادمة لـ"كيم" في احتفال رسمي
» سقوط أكبر محتال لخطف القاصرات
» المحكمة تغرم لاعبًا إسبانيًا شهيرًا
» "بإطلالة فاضحة".. ابنة مخرج شهير تشعل إنستجرام

استطلاع رأي

برأيك.. من الفريق الأقرب للفوز ببطولة أمم أفريقيا؟

  • عصر

    03:44 م

  • فجر

    03:24

  • شروق

    05:04

  • ظهر

    12:05

  • عصر

    15:44

  • مغرب

    19:07

  • عشاء

    20:37

من الى
أرشيفية
أسعار الخادمات نار.. والأجانب بالدولار
«من فات قديمه تاه».. لغتنا الجميلة حفظت "الملاهى" و "الدواهى"
بالأرقام.. بذخ خليجي في مصايف الغرب
تعدد الزوجات: أشوفه فى المقبرة.. ولا أشوفه فى حضن مرة