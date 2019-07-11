» بالفيديو.. اغتصاب مشاهير الأطفال واستغلالهم جنسيًا يهز المغرب

هزت حادثة استغلال جمعية إسبانية تدعي "لا طفل بلا سقف"، للأطفال جنسيًا والاعتداء عليهم، في مدينة طنجة، الشارع المغربي، حيث قامت مديرة الملجأ بالهروب خارج البلاد عقب تحويل الأطفال إلى دور رعاية أخرى من قبل قوات الأمن.

هذه الواقعة لم تكن الأولى من نوعها، حيث سبقها العديد من الوقائع الإجرامية، كان آخرها اغتصاب إسباني لطفل، واستدراج فرنسي لآخر، وتشهد أروقة المحاكم العديد من القضايا المشابهة.

ونقلت نجاة نور التي ترأس منظمة "ما تقيش ولدي" الحقوقية، عن مصادر مطلعة قولها إن الوكيل العام في مدينة طنجة قرر "إحالة القاصرين الذين كانت تؤويهم جمعية "لا طفل بلا سقف" إلى مراكز أخرى للرعاية"، مشيرة إلى أنه "لم يتم إغلاق الجمعية إلى حد الساعة لكون القرار من اختصاص سلطات وزارة الداخلية.

وأفادت نور بأن رئيسة جمعية "لا طفل بلا سقف" غادرت المغرب إلى إسبانيا، في حين لا تزال التحقيقات جارية إلى حد الساعة.

وكشفت نور تورط نساء في الاعتداءات الجنسية على الأطفال في هذه القضية وقالت: "هناك أستاذة إسبانية كانت على علاقة مع هؤلاء الأطفال ووصل بها الأمر إلى الإجهاض مرتين، ناهيك عن وجود قاصر آخر كانت له علاقة مع مسئولة في الجمعية".

وأوضحت نور أن "الضحية صرح بأنه تعرض لاعتداءات جنسية منذ كان عمره 13 سنة"، وأن المتهم إسباني الجنسية يملك قناة تلفزيونية في مدينة ماربيلا، وكان يعد هؤلاء الأطفال بتشغيلهم فيها، مضيفة بشكل خاص أنه "خلال هذه المدة كان يأتي برفقة مشاهير من إسبانيا، وكانوا يستغلون هؤلاء الأطفال جنسيا".

ورأت نور أن هذه القضية مرتبطة بشبكات منظمة، والدليل على ذلك أن "هذه الممارسات الجنسية كانت تتم في فنادق كبرى، حيث كان يتم اصطحاب هؤلاء الأطفال إلى المطاعم والحانات".

وأفاد المنسق الجهوي لمنظمة "ماتقيش ولدي"، أن عدد الأطفال الذين تعرضوا إلى الاستغلال الجنسي في تزايد مستمر، خصوصا الأطفال في وضعية إعاقة ونزلاء مراكز حماية الطفولة.

وقال إن هناك الكثير من الأمثلة على الاستغلال الجنسي في المغرب، آخرها السائح الفرنسي الذي تم اعتقاله الأسبوع الماضي، والقس الأمريكي.

وفي دراسة حديثة حصل المغرب على ترتيب سيئ حول الاعتداءات الجنسية على الأطفال، إذ احتلت المرتبة 34 ضمن 60 دولة عبر العالم، فيما كان المعدل أقل من المتوسط.

الدراسة الصادرة عن مؤسسة "الطفولة العالمية"، التي يوجد مقرها بالولايات المتحدة الأمريكية، تقيس حماية الأطفال من الاستغلال والاعتداءات الجنسية في 60 دولة حصل فيها المغرب على معدل عام قدر بـ 47.7 بالمائة.

وهذا المعدل هو مجموع أربع جوانب قامت الدراسة بتنقيطها، وتتعلق بالبيئة التي حصلت فيها المملكة على 57 نقطة، والإطار القانوني الذي حازت فيه على 61 نقطة، فيما حصلت في جانب التزام الحكومة على 32 نقطة. أما فيما يتعلق بالمشاركة أو الصناعة والمجتمع المدني والإعلام فحازت على 48 نقطة.

وتشير الدراسة إلى أن "المغرب اعتمد العديد من السياسات والقوانين الوطنية التي تركز على مكافحة إساءة معاملة الأطفال واستغلالهم، كما أن لدى الدولة العديد من الخطط الوطنية التي تركز عليها بشأن الاعتداء الجنسي على الأطفال واستغلالهم".

ويعاقب القانون المغربي على اغتصاب الأطفال بالسجن من عام إلى خمسة أعوام، وقد يصل في الحالات المشددة إلى 20 عامًا لدى اقترانه بالعنف أو التهديد.