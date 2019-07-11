» سيدة تنجو من الموت بأعجوبة.. المشهد صادم

11 يوليه 2019 - 01:57 م

انتشر على مواقع السوشيال ميديا أحد مقاطع الفيديو لحظة قيام ”امرأة” لخطأ كان يمكن أن يهدد حياتها، خلال سفرها بالطائرة لأول مرة.

ويرصد الفيديو المرأة وهي تقف بمطار إسطنبول أمام مكتب إنهاء إجراءات الدخول، وفجأة تخطو فوق المكان المخصص للحقائب، وتقف لحظة أمام سير نقل الحقائب.

حيث بدت بالفيديو وهي تنظر في حيرة حيث لا تشاهد سوى حقائب؛ كما قامت بوضع قدميها فوق السير، ليسحبها وتسقط على ظهرها.

وظنت المرأة أن هذا السير هو الذي سيأخذها إلى الطائرة، وسط دهشة من الجميع خاصة موظفي المطار.

و سارع موظفي المطار بإيقاف سير نقل الحقائب، والاطمئنان على المرأة التي لم تصب بأي جروح.