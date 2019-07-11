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مقتل 11 وإصابة العشرات في اصطدام قطارين

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باكستان
باكستان

عمرو محمد-متابعات

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قالت الشرطة الباكستانية إن قطارًا للركاب اصطدم بقطار شحن يوم الخميس ما أسفر عن مقتل 11 شخصًا وإصابة أكثر من 60 تحت عربات القطار المقلوبة .

وبحسب "رويترز" فقد اصطدم قطار الركاب المتجه من لاهور إلى مدينة كويتا الواقعة بغرب البلاد بقطار الشحن في منطقة صادق آباد التابعة لمنطقة رحيم يار خان في جنوب إقليم البنجاب، ما أدى إلى انقلاب خمس عربات وحصار الركاب داخلهم.

وقالت الشرطة إن عمال الإغاثة أخرجوا المصابين بعد قطع أجزاء من الهيكل المعدني المتشابك للعربات، مضيفة أن عشرات الأشخاص نقلوا إلى المستشفى.

وأصدر رئيس الوزراء عمران خان بيانا قدم فيه العزاء، وألقى مسؤولية الحادث على البنية التحتية لشبكة السكك الحديدية التي تعود إلى الحقبة الاستعمارية والتي تعاني من التدهور بسبب قلة الاستثمار وسوء الصيانة.

وقال خان على تويتر:"لقد طلبت من وزير السكك الحديدية أن يتخذ خطوات طارئة لمواجهة إهمال البنية التحتية للسكك الحديدية الذي استمر لعقود وضمان معايير السلامة “.

وفي الشهر الماضي، لاقى ستة أشخاص حتفهم عندما تصادم قطار شحن مع قطار ركاب في حيدر اباد على بعد 165 كيلومترا من كراتشي .

ولا يزال سبب حادث يوم الخميس قيد التحقيق، لكن وزير السكك الحديدية شيخ رشيد أحمد قال إنه يعتقد أن السبب خطأ بشري .

وأضاف لتلفزيون جيو ”أمرت بالتحقيق . التحقيق سينتهي في غضون يومين أو ثلاثة أيام “.


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