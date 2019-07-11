  • الخميس 11 يوليه 2019
  • بتوقيت مصر03:32 م
بحث متقدم
ارشيفية

نجاة قيادات عسكرية بالجيش الليبي من تفجير إرهابي

أم كلثوم

لن تصدق هذا الشيء وجد في منزل "أم كلثوم"

الشهيد عمر القاضي

كان بيناديني بـ"أم الشهيد".. رواية مبكية لوالدة عمر القاضي

امراة

حبس سعودية وصفت زوجها بـ"التيس"

الكلاب

بعد الخنافس.. ذعر بسبب "ليشمانيا الكلاب" والتصدير هو الحل

دار القضاء العالي

بلاغ ضد لاعبى المنتخب بسبب إعلان الهزيمة

الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب

رسميًا.. مد "الطوارئ" في البلاد ثلاثة أشهر

نانسي بيولسي

رسالة توبيخ من رئيسة النواب الأمريكي.. لن تتخيل السبب

ارشيفية

معلومات صادمة عن انتحار شاب من"البدون" فى الكويت

منظومة الخبز

الوزراء تكشف حقيقة خفض نصيب الفرد من الخبز لـ 3 أرغفة

لن تصدق هذا الشيء وجد في منزل "أم كلثوم"

الصفحة الأخيرة

أم كلثوم
أم كلثوم

متابعات-علا خطاب

أخبار متعلقة
#

سلاح جديد بموريتانيا.. لن تصدق ما يحدث في الانتخابات

#

لن تصدق.. "أجر" إيفانكا ترامب وزوجها في العام الواحد

#

أم تدفن مولودها حيًا وكلب ينقذ حياته

#

«سيميوني»: أتلتيكو مدريد لن يتنازل عن المركز الثاني

نيوزيلندا

جاسيندا أرديرن

يبدو أن أسرار حياة كوكب الشرق، لم تنته بعد، حيث يروى أنه بعد استقرار أم كلثوم في القاهرة بفترة قصيرة، نالت رعاية الأزهري البارز مصطفى عبد الرازق، بمكانته العلمية والسياسية الكبيرة، كما يلحظ أن تسجيلات الشيخ علي محمود حظيت بمكانة كبيرة لدى سيدة الغناء.

وبعد الاستقرار في القاهرة، اتسعت الدائرة المشيخية حول أم كلثوم، وعرفت محمد القصبجي، ابن الشيخ الملحن علي القصبجي، ثم عرفت رياض السنباطي، ابن الشيخ أحمد السنباطي.

كما توثقت علاقة أم كلثوم بكبار الشيوخ والقرّاء في عصرها، ومنهم محمد رفعت، وعبد الفتاح الشعشاعي ومصطفى إسماعيل.

ويلحظ من يزور متحف أم كلثوم ويتفقد مقتنياتها من الأسطوانات، أن تسجيلات الشيخ علي محمود حظيت بمكانة كبيرة لدى سيدة الغناء، ونقل بعض المقربين من أحمد رامي أن أم كلثوم كانت أحياناً تقلد الشيخ علي في مجالس خاصة، فتجلس جلسة الشيوخ وترفع كفيها إلى جوار فمها وتطلق صوتها بألحان شيخ المنشدين وقصائده.

نشأة أم كلثوم في الأجواء المشيخية، وإحاطة الشيوخ بها، ورعايتهم لها، كانت لها أكبر الأثر في غنائها وطرائق أدائها، بدءًا من حسن لفظها للحرف والكلمة، ومرورًا بتوظيفها لسرعة ذبذبات صوتها، وإتيانها بالعرب الصوتية في أماكنها، وانتفاء التكرار الحرفي من إعاداتها، وانتهاءً بأدائها الباهر للقفلات الحراقة بقوة وإحكام نادرين.

كل هذا يمكن أن نسميه "غناء المشايخ" أو "الغناء المقرأن" الذي يظهر فيه أثر فن التلاوة والإنشاد الديني.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

عمر بن عبد العزيز والمسيحيون.. وقائع صادمة! (21)

محمود سلطان

الدموع لا تغسل الفشل

فراج إسماعيل

إسرائيل .. هل نقول وداعًا!

د. هشام الحمامي

بين الأقباط والكنيسة

القس مكاريوس فهيم قليني

بوتين و أفول الليبرالية الغربية

ياسر أنور

زوار العتبات المدنسة

عبد الرازق أحمد الشاعر
شارك معنا

اخترنا لك

» نجاة قيادات عسكرية بالجيش الليبي من تفجير إرهابي
» تصريح مثير لـ رئيسة وزراء نيوزيلندا عن قاتل قطتها
» مقتل 11 وإصابة العشرات في اصطدام قطارين
» 30 يوليو الحكم فى دعوى تخفيض نفقة نجل إبراهيم سعيد
» سيدة تنجو من الموت بأعجوبة.. المشهد صادم
» الغموض ما زال يخيم على "قيامة أرطغرل".. تفاصيل جديدة
» ضريبة جديدة لـ"فيس بوك وإنستجرام"
» بالفيديو.. اغتصاب مشاهير الأطفال واستغلالهم جنسيًا يهز المغرب
» رئيس الأركان يتفقد إجراءات تنسيق القبول بالكليات والمعاهد العسكرية
» "العدل السعودية" تنشر إحصائية صادمة عن هذا الشيء
» نجاة رجل ألقى بنفسه في شلالات نياجرا

استطلاع رأي

برأيك.. من الفريق الأقرب للفوز ببطولة أمم أفريقيا؟

  • عصر

    03:44 م

  • فجر

    03:24

  • شروق

    05:04

  • ظهر

    12:05

  • عصر

    15:44

  • مغرب

    19:07

  • عشاء

    20:37

من الى
أرشيفية
أسعار الخادمات نار.. والأجانب بالدولار
«من فات قديمه تاه».. لغتنا الجميلة حفظت "الملاهى" و "الدواهى"
بالأرقام.. بذخ خليجي في مصايف الغرب
تعدد الزوجات: أشوفه فى المقبرة.. ولا أشوفه فى حضن مرة