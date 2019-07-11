وفاة أسمن رجل فى العالم بسبب مشاجرة

11 يوليه 2019 - 02:57 م

توفى أسمن رجل فى باكستان متأثرًا بإصابته بأزمة قلبية إثر انشغال الفريق الطبى بمشاجرة فى وحدة العناية بمستشفى لاهور وفقا لما ذكره الطبيب الذي أشرف على علاجه.

وخضع أسمن رجل فى العالم الذى يبلغ وزنه 330 كيلو لعملية جراحية شفط ناجحة الشهر الماضى، وكان يقيم بوحدة العناية المركزة ليكون تحت المراقبة الطبية.

وأفادت تقارير بأن فريق التمريض ترك حسن دون متابعة لنحو ساعة الاثنين بعد أن دبت مشاجرة عنيفة عند إبلاغ أسرة مريضة أخرى بنبأ وفاتها.

وحملت أسرة المريضة الأطباء المسئولية عن وفاتها واتهمتهم بالإهمال.

وقال عاملون بالمستشفى إن أقارب المريضة حطموا نوافذ وأغلقوا أجهزة التنفس واعتدوا بالضرب على الفريق الطبي.

وفي الشهر الماضي ساعد الجيش في إنقاذ حسن الأب لسبعة أبناء من منزله ونقله إلى المستشفى بطائرة هليكوبتر بعد أن نشر مناشدة على مواقع التواصل الاجتماعي.

وكان حسن لا يستطيع الحركة نتيجة وزنه الزائد وما سببه له من مضاعفات طبية.