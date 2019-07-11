باحث: الخطاب الديني ساهم في الزيادة السكانية

قال مؤمن سلام، الباحث في شئون الجماعات الإسلامية: إن الخطاب الديني المنغلق والمتعصب ساهم في هدم كل جهود التوعية بالمشكلة السكانية في مصر.

وأوضح سلام أن هذا الخطاب أجهض كل محاولات السيطرة على الانفجار السكاني، مشيرا إلى أن فتاوى تحريم تحديد النسل واستخدام وسائل منع الحمل وتحريم الإجهاض والتعقيم، صورت الأمر على أنه مؤامرة غربية صهيو- صليبية من أجل القضاء على المسلمين.

وأكد الباحث أن الإنجاب تحول عند البعض إلى جهاد في سبيل الله ونكاية في أعداء الإسلام، موضحا أن هذا الانغلاق والتطرف الديني منع الدولة من سن قوانين تعالج المشكلة بشكل جذري.