  • الخميس 11 يوليه 2019
  • بتوقيت مصر05:48 م
بحث متقدم
الجزائر وكوت ديفوار

بث مباشر.. مباراة الجزائر وكوت ديفوار

مرتضى منصور وعلي عبدالعال

«مرتضى» يستفز «عبد العال».. والأخير: حرام عليك

نتنياهو

«نتنياهو»: نستعد لهجوم واسع ومفاجئ على غزة

رئيس مدينه كفر الزيات يتفقد المخابز لاطمئنان على توفير الخبز المدعم

تخفيض حصة الفرد من الخبز إلى 3 أرغفة يوميًا

المتحدث باسم الجيش الليبي العقيد أحمد المسماري

نجاة «المسماري» أهم رجال «حفتر» من تفجير بنغازي

تطوير الطب الجامعى 16/5/2017

حقيقة خفض تنسيق القبول بكليات الطب لـ75%

حماس

تعليق «حماس» على استشهاد أحد عناصرها برصاص الاحتلال

البرلمان

البرلمان يرفض مقترحات الحكومة ويوافق على قانون الدواء

الأرصاد

«الأرصاد» تحذر من الارتفاع الكبير في درجات الحرارة غدًا

بلماضي يعلن تشكيل الجزائر أمام كوت ديفوار

بالتفاصيل..

حقيقة خفض تنسيق القبول بكليات الطب لـ75%

آخر الأخبار

تطوير الطب الجامعى 16/5/2017
صورة أرشيفية

خالد الشرقاوي - متابعات

أخبار متعلقة
#

رئيس الأركان يتفقد إجراءات تنسيق القبول بالكليات والمعاهد العسكرية

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، ما تردد في بعض صفحات التواصل الاجتماعي، من أنباء حول خفض وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تنسيق القبول بكليات الطب إلى حد غير مسبوق ليصل إلى75%، وذلك لمواجهة أزمة عجز الأطباء بالتزامن مع بدء تطبيق منظومة التأمين الصحي الجديدة.

وقال المركز الإعلامي لمجلس الوزراء،: «إنه قام بالتواصل مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، التي نفت تلك الأنباء بشكل قاطع، مُؤكدةً أنه لا صحة على الإطلاق بشأن خفض تنسيق القبول بكليات الطب إلى 75% لمواجهة أزمة عجز الأطباء، وأن إجراءات تنسيق القبول بالجامعات المصرية للعام الجامعي الجديد 2019/ 2020، كما هي ولم يطرأ عليها تغيير حتى الآن سواء بالنسبة لكليات الطب أو غيرها».

وأشارت الوزارة إلى أنها تقوم حالياً بالعمل مع وزارة الصحة على تنفيذ «الاستراتيجية القومية المقترحة لمجابهة نقص الأطباء»، وذلك تنفيذاً لتوجيهات السيد رئيس الجمهورية في هذا الشأن، لافتةً إلى أن الاستراتيجية الجديدة ترتكز على عدة محاور، أهمها العمل على توفير مستشفيات تعليمية لكليات الطب الجديدة، من خلال التعاون مع المستشفيات التابعة لوزارة الصحة، بالإضافة إلى توفير عوامل جاذبة لاستيفاء القوى البشرية الحالية من الأطباء، وذلك من خلال تقديم حزمة إصلاحية متكاملة تشمل الجانب المادي، وتحسين بيئة العمل، والدراسات العليا، فضلاً عن إعادة توزيع كثافة القوى البشرية بالشكل العادل، لضمان تقديم الخدمات الصحية، مع الوضع في الاعتبار المميزات الإضافية للأطباء في المناطق النائية والحدودية.

وفي سياق متصل، أكدت الوزارة أنها لم تُقِر أية تغييرات جديدة بشأن نظام تنسيق القبول بالجامعات للعام الجامعي الجديد 2019/2020 حتى الآن، سوى العمل باختبارات القدرات للقبول بكليات الإعلام، بعد إقرار من المجلس الأعلى للجامعات بخلاف الكليات التي يتم القبول بها عن طريق اختبار القدرات وهي: (التربية الرياضية – التربية الفنية – التربية الموسيقية – الفنون التطبيقية – الفنون الجميلة)، وبذلك تسير خريطة القبول للطلاب الناجحين وفقاً لما تم عليه العام المنصرم.



تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

عمر بن عبد العزيز والمسيحيون.. وقائع صادمة! (21)

محمود سلطان

الدموع لا تغسل الفشل

فراج إسماعيل

إسرائيل .. هل نقول وداعًا!

د. هشام الحمامي

بين الأقباط والكنيسة

القس مكاريوس فهيم قليني

بوتين و أفول الليبرالية الغربية

ياسر أنور

زوار العتبات المدنسة

عبد الرازق أحمد الشاعر
شارك معنا

اخترنا لك

» اعتقال قبطان ناقلة النفط الإيرانية المحتجزة بمضيق جبل طارق
» بلماضي يعلن تشكيل الجزائر أمام كوت ديفوار
» لراغبي العمل بالخارج.. 5000 فرصة بالكويت
» "جون أوبي": لا أهتم بمنافس نيجيريا في نصف النهائي
» البورصة تخسر 8.7 مليار جنيه
» اتحاد الكرة يصدم الأهلى بقرار مفاجئ
» بث مباشر.. مباراة الجزائر وكوت ديفوار
» نجاة قيادات عسكرية بالجيش الليبي من تفجير إرهابي
» تصريح مثير لـ رئيسة وزراء نيوزيلندا عن قاتل قطتها
» مقتل 11 وإصابة العشرات في اصطدام قطارين
» 30 يوليو الحكم فى دعوى تخفيض نفقة نجل إبراهيم سعيد

استطلاع رأي

برأيك.. من الفريق الأقرب للفوز ببطولة أمم أفريقيا؟

  • مغرب

    07:07 م

  • فجر

    03:24

  • شروق

    05:04

  • ظهر

    12:05

  • عصر

    15:44

  • مغرب

    19:07

  • عشاء

    20:37

من الى
أرشيفية
أسعار الخادمات نار.. والأجانب بالدولار
«من فات قديمه تاه».. لغتنا الجميلة حفظت "الملاهى" و "الدواهى"
بالأرقام.. بذخ خليجي في مصايف الغرب
تعدد الزوجات: أشوفه فى المقبرة.. ولا أشوفه فى حضن مرة