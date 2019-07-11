» لراغبي العمل بالخارج.. 5000 فرصة بالكويت

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فرص عمل

السفر للخارج

صحيفة الرأي الكويتية

إالحاق العمال

عمل بالخارج

أعلنت مديرية القوى العاملة استقبالها نحو 5000 راغب في العمل بالكويت شهريا.

ووفقا لصحيفة الراي الكويتية، تتعاون سفارة الكويت بالقاهرة مع مديرية القوى العاملة في مراجعة عقودهم وتوثيق الأوراق والمستندات المطلوبة حتى يتم الحصول على تأشيرة الدخول.

وأوضحت المديرية أنها تقوم بمراجعة بنود العقد بما يستوفي ويحمي حقوق العامل بالخارج.

وتضمن حقوق العامل أن يتناسب الأجر مع المهنة، وأن يستوفي العقد السكن ومدة الإجازة السنوية للعامل والعلاج الطبي المناسب له، وأن يتحمل الكفيل تكاليف تذاكر السفر.

((اقرأ مزيدا من التفاصيل على موقع "الراي" الكويتية))


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