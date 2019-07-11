تخفيض حصة الفرد من الخبز إلى 3 أرغفة يوميًا

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مجلس الوزراء

وزارة التموين

الخبز المدعم

تداولت في الآونة الأخيرة بعض الأخبار عبر شبكة الإنترنت عن تخفيض حصة الفرد من الخبز لتصل إلى ثلاثة أرغفة بدلًا من خمسة، الأمر الذي أثار حالة من الجدل بين المواطنين.

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، ما تردد في بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء حول تخفيض وزارة التموين لحصة المواطن اليومية من الخبز لتكون 3 أرغفة بدلاً من 5 أرغفة.

وقال المركز إنه تواصل مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، والتي نفت تلك الأنباء تماماً، مؤكدًة أنه لا صحة على الإطلاق لتخفيض حصة الفرد من الخبز إلى 3 أرغفة يومياً بدلاً من 5 أرغفة، وأن حصة الفرد من الخبز كما هي تماماً دون تغيير، بواقع 5 أرغفة يوميًا لكل فرد وبمعدل 150 رغيفاً شهريًا، مُشددةً على أن كل ما أُثير حول هذا الشأن ما هو إلا شائعات لا أساس لها من الصحة تستهدف إثارة غضب المواطنين المقيدين بالمنظومة التموينية.

وفي النهاية، ناشدت الوزارة المواطنين في حالة وجود أي شكاوى تتعلق بارتفاع سعر رغيف الخبز المدعم في أي محافظة من محافظات الجمهورية، ضرورة الاتصال على رقم بوابة الشكاوى الحكومية (16528).


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