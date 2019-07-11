«مرتضى» يستفز «عبد العال».. والأخير: حرام عليك

طالب الدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب، النائب مرتضى منصور، الالتزام داخل قاعة المجلس، قائلا: "يا مرتضى منصور حرام عليك".

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، للموافقة على عدد من مشروعات القوانين، التى أجل البرلمان التصويت النهائى عليها، لعدم اكتمال النصاب القانوني.

وجدد رئيس البرلمان، مطالباته للنائب مرتضى منصور، قائلا: "برجاء الجلوس لو تكرمت".

كان الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب، طالب رئيس نادي الزمالك، بترك مقاعد الوزراء المخصصة لهم بالجلسة العامة، بعد إصرار الأخير على الجلوس بها باستمرار، رغم التحذير المتكرر من رئيس مجلس النواب، للمرة الرابعة على التوالي.