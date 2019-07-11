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هجوم سلفي على رانيا يوسف بسبب السعودية

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السعودية

سلفي

رانيا يوسف

شن الداعية السلفي حسين مطاوع هجوما عنيفا على الفنانة رانيا يوسف بسبب منشور لها تدعم فيه حرية المراة في السعودية.

وكتب رانيا يوسف عبر تويتر، نعم  لاسقاط الولاية عند سن ال18 في السعودية ، نعم لحرية المرأة ، نعم لنجاح المرأة، نعم لاستقلال المرأة.

قبل أن يرد عليها الداعية السلفي ، فائلا :"كيف تلفت الأنظار إليك لتكون في دائرة الضوء؟ الإجابة سهلة وبسيطة وهي : أن تتكلم وتتدخل في شؤون  السعودية ، وهذا ما فعلته هذه الممثلة التي وجدت نفسها خارج دائرة الضوء فراحت تهذي وتتكلم في أمور هي فيها أجهل من حمير أهلها".

وأضاف :"جرأة عجيبة على دين الله وعلى بلاد المسلمين من ،ثلة من الرعاع والساقطين يساعدهم إعلام فاشل له اليد

الطولي في ما نحن فيه من بلاء فاللهم ارفع عنا هذا الوباء "..


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