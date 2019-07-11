  • الخميس 11 يوليه 2019
  • بتوقيت مصر07:57 م
بحث متقدم
الجزائر وكوت ديفوار

بث مباشر.. مباراة الجزائر وكوت ديفوار

رانيا يوسف

هجوم سلفي على رانيا يوسف بسبب السعودية

جواز سفر

البرلمان يوافق نهائيًا على «منح الجنسية» مقابل الاستثمار

الدولار والجنيه

«بلومبرج»: انخفاض كبير بأسعار الدولار في هذا الموعد

كاف

بعد عمرو فهمي.. إقالة مصري جديد من الكاف

مرتضى منصور وعلي عبدالعال

«مرتضى» يستفز «عبد العال».. والأخير: حرام عليك

رئيس مدينه كفر الزيات يتفقد المخابز لاطمئنان على توفير الخبز المدعم

تخفيض حصة الفرد من الخبز إلى 3 أرغفة يوميًا

نتنياهو

«نتنياهو»: نستعد لهجوم واسع ومفاجئ على غزة

تطوير الطب الجامعى 16/5/2017

حقيقة خفض تنسيق القبول بكليات الطب لـ75%

المتحدث باسم الجيش الليبي العقيد أحمد المسماري

نجاة «المسماري» أهم رجال «حفتر» من تفجير بنغازي

الحاج ضيوف يرشح هذا الثنائي لخلافة أجيري

الرياضة

ضيوف
ضيوف

أمير سعد

أخبار متعلقة
#

«ضيوف»: إقامة البطولة في الصيف أفضل قرار لـ«الكاف»

#

«ضيوف»: مباريات أمم إفريقيا تشبه نزلات الملاكمة

#

«الحاج ضيوف» يصل ملعب الدفاع الجوى لمتابعة السنغال

#

تعرف على "المستبعدين" من قائمة المنتخب لأمم أفريقيا

مصر

المصريون

ضيوف

رشح الحاج ضيوف، مهاجم منتخب السنغال، الثنائي حسام حسن وحسن شحاتة، لتدريب منتخب مصر خلال الفترة المقبلة بعد رحيل المكسيكى خافيير أجيرى عقب الخروج من بطولة الأمم الأفريقية بالهزيمة أمام جنوب أفريقيا ضمن مباريات دور الـ16 بهدف مقابل لا شيء.

وأضاف الحاج ضيوف، خلال تصريحات تلفزيونية لقناة "تايم سبورت"، أن مصر لديها كوادر تدريبية كبيرة تملك إمكانيات فنية كبيرة ومنها رموز التدريب فى قارة أفريقيا مثل حسن شحاتة المدير الفنى السابق للفراعنة ومن القيادات الشابة حسام حسن المدير الفنى لفريق سموحة.

ويشعر الحاج ضيوف بالحزن الشديد بسبب الحديث عن إسناد المهمة إلى مدير فنى أجنبى ودفع كثير من الأموال دون الاستفادة منهم .   

  



تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

عمر بن عبد العزيز والمسيحيون.. وقائع صادمة! (21)

محمود سلطان

الدموع لا تغسل الفشل

فراج إسماعيل

إسرائيل .. هل نقول وداعًا!

د. هشام الحمامي

بين الأقباط والكنيسة

القس مكاريوس فهيم قليني

بوتين و أفول الليبرالية الغربية

ياسر أنور

زوار العتبات المدنسة

عبد الرازق أحمد الشاعر
شارك معنا

اخترنا لك

» مفاجأة .. ميسي مهدد بالإيقاف لهذا السبب
» بالفيديو.. عراقيون يهتفون باسم صدام حسين بالعاصمة بغداد
» البنك المركزي يثبت سعر الفائدة على العائد والقروض
» الإيقاف شهرًا لتراخيص السيارات المخالفة للتعريفات الجديدة
» «فيفا» يردع العنصرية بعقوبات قاسية
» أمريكا تفرض عقوبات على الاستخبارات الفنزويلية
» تغيير مراقب مباراة تونس ومدغشقر
» «كلود لوروا»: نيجيريا المرشح الأول للفوز باللقب
» فيديو صادم للحظة انتحار موظف بالمدينة الجامعية
» هل يجوز زرع الأشجار داخل المقابر؟.. الإفتاء تجيب
» أول رد فعل من «حفتر» على تفجيرات بنغازي

استطلاع رأي

برأيك.. من الفريق الأقرب للفوز ببطولة أمم أفريقيا؟

  • عشاء

    08:37 م

  • فجر

    03:24

  • شروق

    05:04

  • ظهر

    12:05

  • عصر

    15:44

  • مغرب

    19:07

  • عشاء

    20:37

من الى
أرشيفية
أسعار الخادمات نار.. والأجانب بالدولار
«من فات قديمه تاه».. لغتنا الجميلة حفظت "الملاهى" و "الدواهى"
بالأرقام.. بذخ خليجي في مصايف الغرب
تعدد الزوجات: أشوفه فى المقبرة.. ولا أشوفه فى حضن مرة