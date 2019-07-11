» تغيير مراقب مباراة تونس ومدغشقر

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مدغشقر

مراقب

قرر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، تغيير  مراقب مباراة منتخب تونس أمام مدغشقر، والمقرر إقامتها مساء اليوم، الخميس، ضمن منافسات الدور ربع النهائي من بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019 .

وكتب الاتحاد التونسي عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «أرسل الاتحاد الافريقي لكرة القدم منذ قليل خطابًا إلى الوفد التونسي لإعلامه بتغيير مراقب المقابلة الرواندي سيلستان وتعويضه بالمغربي سعيد بالخياط وذلك قبل ساعات من توقيت ضربة البداية لمباراة تونس أمام مدغشقر ».

وتأهلت تونس لهذا الدور عقب الفوز على غانا في دور الـ16 بركلات الترجيح، بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، فيما تأهل منتخب مدغشقر بعد الفوز على الكونغو عبر ركلات الترجيح أيضًا .


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