» الإيقاف شهرًا لتراخيص السيارات المخالفة للتعريفات الجديدة

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محافظ الجيزة

السرفيس

حذر اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة سائقي سيارات السرفيس العاملة في نطاق المحافظة من رفض قبول ركاب أو تغيير خط السير المعتمد من قبل المحافظة أو تجزئة المسافة وخطوط السير أو تحصيل أجرة أعلى من التعريفات المحددة مؤكدا ان الحملات تتم يومياً على كافة المواقف بالأحياء والمراكز والمدن لضبط المخالفين .

وأشار راشد إلى أنه يتم استيقاف سيارات السرفيس وسؤال المواطنين عن الأجرة التي تم دفعها للسائق وفى حالة ثبوت المخالفة يتم التعامل الرادع مع السائق.

وأكد المحافظ أنه تم توجيه جهاز السرفيس بإيقاف ترخيص السرفيس للسيارات الغير ملتزمة لمدة شهر كإجراء أولي مؤكدا على سحب تراخيص السائقين غير الملتزمين وتحرير محضر واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

وأوضح المحافظ أنه تم الإعلان عن التعريفات الجديدة أمام المواطنين على نطاق واسع حيث تم الانتهاء من وضع لافتات (استيكر) على سيارات السرفيس مدون عليها التعريفة المحددة لكل خط سير وارقام الشكاوى إضافة إلى تعليق لافتات بالمواقف الرسمية داخل المحافظة والبالغ عددها 35 موقفا مدون عليها تعريفات الركوب لكل خطوط السير ورقم الشكاوى لاستقبال بلاغات المواطنين بشأن أي مخالفات من السائقين أو عدم التزامهم بالتعريفات المحددة.

 


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