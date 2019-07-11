» «فيفا» يردع العنصرية بعقوبات قاسية

11 يوليه 2019 - 07:21 م

أقر الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) اليوم الخميس عقوباته صارمة ضد السلوك العنصري أو التمييزي، وذلك بعد انتشاره داخل الملاعب خلال الفترة الماضية.

وتنص العقوبات التي ستدخل حيز التنفيذ في 15 يوليو الجاري على فرض حظر جزئي على جماهير الأندية التي تمارس انتهاكات عنصرية، بالإضافة لفرض غرامة مالية لا تقل عن 20 ألف فرانك سويسري (دولار) كعقوبة أولى .

ومن المقرر أن تتم مضاعفة العقوبة لتصل إلى خصم النقاط أو الاستبعاد من المسابقات، حال تكرار السلوك العنصري أو التمييزي لجماهير الأندية .

وأعلن فيفا "تطبق عقوبة منع دخول عشر مباريات على الأقل على أي شخص يسيء لكرامة أو سلامة أي بلد أو شخص أو مجموعة من الأشخاص من خلال كلمات أو أعمال تمييزية أو مهينة - بأي طريقة كانت – بسبب العرق أو لون البشرة أو الأصل العرقي أو القومي أو الاجتماعي أو الجنس أو الإعاقة أو الميل الجنسي أو اللغة أو الدين أو الرأي السياسي أو الثروة أو الميلاد أو أي وضع أو سبب آخر ".

ولدى حكام المباريات خطة من ثلاث مراحل في حال وقوع أي انتهاك عنصري، حيث من الممكن أن يتخذوا قرارا إذا لزم الأمر بإنهاء المباريات واعتبار الفريق الذي مارست جماهيره تلك الانتهاكات خاسرا .

وينطبق هذا القانون التأديبي على جميع المسابقات التابعة لفيفا وكذلك المباريات الودية التي تشمل الأندية والمنتخبات الوطنية .