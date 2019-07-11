ضربة موجعة لـ«النني» بعد فشل منتخب مصر

أمير سعد
وضعت إدارة نادي أرسنال الإنجليزي، اللاعب محمد الننى على قائمة الراحلين الفترة المقبلة عن صفوف الجانرز، بعد عدم المشاركة بشكل أساسي مع المدرب اوناى إيمري .
ويجهز "أرسنال" عرض بقيمة 40 مليون جنيه إسترلينى وعليه ثلاث لاعبين هم محمد الننى ويانكسون وتشيمبيىز لاعبو الغريق لضم نجم كريسنال بالاس اللاعب ويلفرد زاها . وفقا لما ذكرته شبكة "سكاى سبورتس".
ويذكر أن الننى ظهر بشكل متواضع خلال الفترة السابقة مع منتخب مصر خاصة فى كأس الأمم الإفريقية التى تقام حالياً بمصر .
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