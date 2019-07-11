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غدًا.. قطع المياه عن هذه المناطق بالجيزة

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وليد عابدين، المتحدث باسم شركة مياه الشرب بالجيزة
وليد عابدين، المتحدث باسم شركة مياه الشرب بالجيزة

أحمد سالم

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الصرف الصحي

مياه الشرب

الجيزة

قطع المياه

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالجيزة عن قيامها بتنفيذ أعمال تحويل خط طرد صرف صحى قطر 500 مم ضمن أعمال تحويل المرافق التي تجرى لنقل الخطوط المتعارضة مع أعمال الرصف والتطوير بشارع ترعة عبدالعال 1 بحى بولاق الدكرور مما يضطرها إلى قطع المياه لمدة 8 ساعات تبدأ الساعة الــ 10 مساء غدا الجمعة، وحتى الساعة الــ 6 من صباح يوم السبت المقبل.

وأكدت الشركة أن المناطق المتأثرة بالانقطاع هي: " شارع مساكن كفر طهرمس ومتفرعاته وشارع العشرين ومتفرعاته ومنطقة المشابك وأبوقتادة ".

ووجه اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالجيزة بمراعاة توفير الاحتياجات اللازمة للمواطنين من المياه في المناطق المتأثرة بالانقطاع والالتزام بالمواعيد المحددة للانتهاء من الأعمال.

وطالبت محافظة الجيزة المواطنين والمنشآت الحكومية والخاصة بتوفير احتياجاتهم من مياه الشرب على أن يتم توفير سيارات محملة بالمياه النقية الصالحة للشرب للتحرك إلى تلك المناطق بالإضافة إلى تخصيص رقم طوارئ 125 للطوارئ واستقبال طلبات واحتياجات المواطنين.


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