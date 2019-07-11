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"الآداب العامة".. موضوع خطبة الجمعة

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وزارة الأوقاف - أرشيفية
وزارة الأوقاف - أرشيفية

أحمد سالم

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وزارة الاوقاف

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الاداب العامة

موضوع خطبة الجمعة

يؤدي أئمة وخطباء وزارة الأوقاف خطبة الجمعة غدا بمساجد الجمهورية تحت عنوان "الآداب العامة للمجتمع وأثرها في رقيه وبناء حضارته".

وقالت وزارة الأوقاف إن اختيار هذا الموضوع يأتي في إطار حرص الوزارة على ترسيخ القيم الأخلاقية والإنسانية ومراعاة الآداب العامة التي ينبغي أن يتحلى بها الفرد والمجتمع.

وكانت وزارة الأوقاف أكدت أنه لا صحة على الإطلاق لتقليل مدة خطبة الجمعة لـ 5 دقائق فقط، مُشيرةً إلى أن مدة الخطبة تكون في حدود العشرين دقيقة، وأن تقليل المدة لـ 5 دقائق لا يكفي لأداء خطبة الجمعة، مُشددةً على أن كل ما يُثار في هذا الشأن مجرد شائعات تستهدف إثارة غضب المواطنين وبلبلة الرأي العام.

وأوضحت الوزارة، أن خطبة الجمعة في مصر خلال السنوات الماضية مرت بتحولات كبيرة، فبعد أن كانت الخطبة ارتجالية يُعدها كل إمام بنفسه حسب رغبته وميوله، فقد أصبحت مُوحدة يلتزم بنصها كافة الأئمة في مساجد مصر، ويتعرض المخالفون لعقوبات كبيرة تصل إلى الحرمان من حافز بدل صعود المنبر المُقدر بألف جنيه، وإلغاء تصريح الخطابة بالنسبة لغير المعينين.


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