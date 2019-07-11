» كلمات مؤثرة تظهر غيرة "أبو تريكة" على مصر

نشرت الصفحة الرسمية لقناة الجزيرة مصر عبر موقع التواصل الإجتماعي "فيس بوك" مقطع فيديو للنجم المصري "أبو تريكة" لاعب النادي الأهلي ومنتخب مصر سابقًا، أثناء حديثه بالأستوديو التحليلي عقب مباراة الجزائر وكوت ديفوار.

وظهر النجم المصري أثناء رده على المقدم لخضر بالريش حين شكك في جاهزية تقنية الفيديو قائلًا "لا إنت بتتكلم عن مصر، بتتكلم عن تجهيزات، لا الفار شغال"، الكلمات التلقائية التي أظهرت غيرة أبوتريكة على بلده مصر.

فيما أثار الفيديو إعجاب الكثير من الأشخاص حيث علق أحدهم قائلًا " تحية لملك القلوب نتمنى أن تكون مصر وكل الدول العربية في الريادة دائما"، وقال آخر " كم انتا عظيم يابن الفرعين"، في حين علق آخر بقوله "أبو تريكه مهما حصل منه هتفضل مصر في قلبه"

وكان منتخب الجزائر حصل على بطاقة التأهل للدور نصف النهائي بعد تغلبه على منتخب كوت ديفوار بركلات الجزاء، في المباراة التي انتهت منذ قليل بدور الـ 8 من كأس الأمم الإفريقية مصر 2019.



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