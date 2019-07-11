رئيس أوكرانيا: نرفض تحويل بلادنا لكيان فدرالي

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أعرب الريئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الخميس، عن رفض بلاده تحويلها إلى كيان فيدرالي.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك عقده زيلينسكي مع رئيسة وزراء مولدوفا مايا ساندو، في العاصمة كييف.
وقال زيلينسكي إن "أوكرانيا ومولدفوفا ترغبان في عدم تواجد الوحدات العسكرية الروسية على أراضيهما".
وأضاف: "لن نسمح بفرض خطط الفيدرالية على بلادنا".
وشدد الرئيس الأوكراني أن بلاده ومولودفا شريكان موثوقان، مؤكدا أن كييف ستواصل دعم وحدة الأراضي المولدوفية، وأداء دور فاعل في إيجاد حل لأزمة منطقة ترانسنيستريا.
من جانبها، أكدت رئيس الوزراء المولدوفية دعم بلادها لوحدة الأراضي الأوكرانية.
وعقب انهيار الاتحاد السوفييتي، أعلنت مولدوفا استقلالها عام 1991، وبالتزامن مع ذلك، أعلنت منطقة ترانسنيستريا استقلالها عن مولودفا من جانب واحد.
واندلعت اشتباكات بين مولودفا ومنطقة ترانسنيستريا، انتهت بهدنة أبرمت عام 1992، فيما تتواصل مباحثات لحل أزمة المنطقة (ترانسنيستريا) تحت مظلة منظمة الأمن والتعاون في أوروبا منذ 1993.
ومنطقة ترانسنيستريا غير معترف بها من قبل أي دولة عضو في الأمم المتحدة؛ إلا أن لديها كيانها السياسي وبرلمانها وجيشها وجهاز شرطتها الخاص بها.
وتطالب مولودفا بضم منطقة ترانسنيستريا إلى أراضيها حيث تعدها جزءا منها؛ فيما يطالب الطرف الآخر المدعوم من روسيا بالاعتراف بها كدولة.
أما التوتر بين موسكو وكييف، فبدأ على خلفية تدخل الأولى في أوكرانيا بعد الإطاحة بنظام الرئيس الأوكراني السابق، فيكتور يانوكوفيتش (مقرب من موسكو)، أواخر 2013، قبل أن تتأزم الأوضاع إثر دعم موسكو لانفصاليين موالين لها شرقي أوكرانيا وشبه جزيرة القرم (جنوب)، وقيام روسيا لاحقاً بضم القرم إلى أراضيها عقب استفتاء من جانب واحد في 2014. -

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