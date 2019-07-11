رئيس أوكرانيا: نرفض تحويل بلادنا لكيان فدرالي

11 يوليه 2019 - 11:50 م

أعرب الريئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الخميس، عن رفض بلاده تحويلها إلى كيان فيدرالي.



جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك عقده زيلينسكي مع رئيسة وزراء مولدوفا مايا ساندو، في العاصمة كييف.

وقال زيلينسكي إن "أوكرانيا ومولدفوفا ترغبان في عدم تواجد الوحدات العسكرية الروسية على أراضيهما".

وأضاف: "لن نسمح بفرض خطط الفيدرالية على بلادنا".

وشدد الرئيس الأوكراني أن بلاده ومولودفا شريكان موثوقان، مؤكدا أن كييف ستواصل دعم وحدة الأراضي المولدوفية، وأداء دور فاعل في إيجاد حل لأزمة منطقة ترانسنيستريا.

من جانبها، أكدت رئيس الوزراء المولدوفية دعم بلادها لوحدة الأراضي الأوكرانية.

وعقب انهيار الاتحاد السوفييتي، أعلنت مولدوفا استقلالها عام 1991، وبالتزامن مع ذلك، أعلنت منطقة ترانسنيستريا استقلالها عن مولودفا من جانب واحد.

واندلعت اشتباكات بين مولودفا ومنطقة ترانسنيستريا، انتهت بهدنة أبرمت عام 1992، فيما تتواصل مباحثات لحل أزمة المنطقة (ترانسنيستريا) تحت مظلة منظمة الأمن والتعاون في أوروبا منذ 1993.

ومنطقة ترانسنيستريا غير معترف بها من قبل أي دولة عضو في الأمم المتحدة؛ إلا أن لديها كيانها السياسي وبرلمانها وجيشها وجهاز شرطتها الخاص بها.

وتطالب مولودفا بضم منطقة ترانسنيستريا إلى أراضيها حيث تعدها جزءا منها؛ فيما يطالب الطرف الآخر المدعوم من روسيا بالاعتراف بها كدولة.