تطورات جديدة بأزمة رانيا يوسف وولاية المرأة بالسعودية

11 يوليه 2019 - 11:10 م

قدمت الممثلة المثيرة للجدل، رانيا يوسف، اعتذارا للشعب السعودي، بعد إبداء رأيها بشأن رفع الولاية عن المرأة السعودية.



وكتبت «يوسف»، يوم الخميس، في تدوينة عبر حسابها على موقع «تويتر»: «لم أكن أقصد أبدا التدخل في الشأن السعودي الشقيق، تحمسي للمرأة بصفة عامة هو ما شجعني لتأييد القرار المطروح».

وتابعت: «لم أكن أتوقع أو أنوي أبدا التسبب في إزعاج أي شخص مهما كانت جنسيته، اعتذاري لمن أساء تقديري، كل المحبة والتقدير».



?وكانت رانيا يوسف قد أشعلت حالة من الغضب بين العديد من السعوديين، بعدما قالت في تغريدة لها، الثلاثاء الماضي، إنها تؤيد المطالبة بإسقاط الولاية عن الفتيات السعوديات بعد سن الـ 18، مطالبة بتنفيذ هذا القرار.



وأطلقت رانيا يوسف تغريدتها «المثيرة للجدل»، تزامنا مع اتخاذ المملكة العربية السعودية، يوم الثلاثاء، قرارا تاريخيا بشأن شبابها، يتم تنفيذه خلال الفترة المقبلة.



وقالت صحيفة «عكاظ» السعودية، إنه تم تشكيل لجنة لدراسة إضافة حكم إلى نظام المرافعات الشرعية، يقضي بانتهاء الولاية على القاصر سنًا ببلوغه الـ18 عاما.



ومن المفترض أنه في حال رغب القاصر إثبات رشده قبل تلك السن، يكون الأمر عن طريق المحكمة.

وأكدت الصحيفة أنه سيتم العمل على إصدار جواز سفر مستقل للخاضعين للحضانة.

