خبير يكشف معلومة هامة عن رفع الدعم عن البنزين

12 يوليه 2019 - 12:10 ص

قال د. فخري الفقي، الخبير الاقتصادي، إن الأجانب والأغنياء في مصر كانوا يحصلون على دعم في أسعار المحروقات، وهذا الأمر لا يحدث في أي مكان في العالم لافتَا إلى أن 75% من الشعب المصري يستحقون الدعم.



وأضاف "الفقي"، خلال حواره مع الإعلامي تامر أمين، في برنامج "آخر النهار"، المذاع على فضائية "النهار"، اليوم الأربعاء، 10 يوليو أن الدعم بالصورة التي كانت موجودة، دون استهداف الفقراء ومحدود الدخل أمر لا يمكن أن يستمر.

