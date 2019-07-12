خبير يكشف معلومة هامة عن رفع الدعم عن البنزين

قال د. فخري الفقي، الخبير الاقتصادي، إن الأجانب والأغنياء في مصر كانوا يحصلون على دعم في أسعار المحروقات، وهذا الأمر لا يحدث في أي مكان في العالم لافتَا إلى أن 75% من الشعب المصري يستحقون الدعم.
وأضاف "الفقي"، خلال حواره مع الإعلامي تامر أمين، في برنامج "آخر النهار"، المذاع على فضائية "النهار"، اليوم الأربعاء، 10 يوليو أن الدعم بالصورة التي كانت موجودة، دون استهداف الفقراء ومحدود الدخل أمر لا يمكن أن يستمر.
وأوضح "الخبير الاقتصادي" أن البنزين الآن أصبح بدون دعم، وسيتم مراجعة سعره كل ثلاثة أشهر وفقًا لأسعار النفط العالمية، وسعر صرف الدولار، مشيرا إلى أن رفع الدعم عن البنزين هذا العام وفر 37 مليار جنيه، وهذه الأموال استخدمت في رفع رواتب الموظفين وأصحاب المعاشات.