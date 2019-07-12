رئيس مدغشقر: استاد القاهرة يستحق استضافة أكبر الأحداث العالمية

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وزير الشباب والرياضة

إستاد القاهرة

رئيس مدغشقر

تفقد، اليوم، الرئيس أندريا راجوالينا رئيس جمهورية مدغشقر وأسرته استاد القاهرة الدولى الذى يستضيف مباريات أمم أفريقيا 2019 المقامة بمصر حتى 19 يوليو الجارى.
وشملت الجولة التفقدية لرئيس مدغشر لاستاد القاهرة الدولى صالة استقبال كبار الزوار،  والمقصورة الرئيسية، وأرضية ملعب الاستاد، والمركز الصحفى، وقاعة المؤتمر الصحفى، واستوديوهات التعليق، وغرف تغيير ملابس اللاعبين برفقة الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة.
 
وخلال الجولة أبدى الرئيس أندريا راجوالينا إعجابهُ الشديد باستاد القاهرة، مؤكداً أنه يستحق استضافة أكبر الأحداث العالمية لما يتمتع به مقاومات مميزة.
 
وأكد رئيس جمهورية مدغشقر فى ختام الجولة تقديره لما قدمته مصر لأفريقيا من تنظيم مشرف على أعلى مستوى للبطولة.
 
كان الرئيس أندريا راجوالينا قد حضر إلى مصر لمتابعة مباريات منتخب بلاده الذى شارك فى بطولة كأس الأمم الأفريقية لأول مرة فى تاريخه محققاً مفاجأة بالصعود إلى دور الثمانية قبل الخسارة من تونس بثلاثية نظيفة أمس الخميس.


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