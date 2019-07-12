» توقيف مطرب شهير بتهمة استغلال الأطفال في أعمال إباحية

أعلنت السلطات الأمريكية توقيف المطرب آر. كيلي، مساء الخميس، في مدينة شيكاغو بولاية إلينوي بتهم جنسية، وذلك بعد نحو خمسة أشهر من إطلاق سراحه بكفالة على خلفية تهم تتعلق بالإساءة الجنسية.

وقال جوزيف فيتزباتريك، المتحدث باسم مكتب المدعي العام، إن كيلي (52 عاما)، احتجز بموجب لائحة اتهام أصدرتها محكمة فيدرالية بمنطقة شمال إلينوي تضم 13 تهمة، بحسب وكالة "أسوشييتد برس".

وأضاف فيتزباتريك: "تشمل التهم استغلال الأطفال في أعمال إباحية، وإغراء قاصر، وعرقلة العدالة"، لافتا إلى أنه سيجري نشر مزيد من التفاصيل، الجمعة، مشيرا إلى أنه لم يتم تحديد موعد مثول كيلي، أمام المحكمة.

وهذه هي المرة الثانية التي يحتجز فيها المطرب الفائز بجائزة "غرامي"، في شيكاغو بتهمة ارتكاب جرائم جنسية.

ففي 10 فبراير، احتجز كيلي في إلينوي بتهمة جرائم جنسية مع 4 نساء، 3 منهن قاصرات، وأقر بأنه غير مذنب في هذه التهم، وأفرج عنه بكفالة.

وفي 30 مايو الماضي، أضاف المدعي العام في مقاطعة كوك، 11 تهمة أخرى متعلقة بالجنس، تخص إحداها امرأة اتهمته بالاعتداء الجنسي عليها عندما كانت قاصرا.

وكيلي، موسيقي ومغن وكاتب أغانٍ ومنتج، فاز 3 مرات بجائرة "غرامي" التي توصف بأنها واحدة من الجوائز الموسيقية السنوية الأربع الكبرى في الولايات المتحدة.