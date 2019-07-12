» قريبًا.. "كهربا" يوقع لهذا النادى

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كشف مصدر مقرب من محمود عبد المنعم كهربا، جناح الفريق الأول بنادي الزمالك أن اللاعب اقترب من التوقيع لنادي دنيزلي سبور، الصاعد حديثًا للدوري التركي الممتاز.

وأكد المصدر، أن الاتفاق بين النادي التركي وكهربا سيكون لمدة 6 أشهر، بداية من الموسم الجديد.

وأشار المصدر، إلى أن كهربا موجود حاليًا في تركيا، وينتظر أحمد يحيى وكيل أعماله، لإنهاء كافة التفاصيل لانتقاله للفريق التركي، وهو ما سيتم الإعلان عنه مساء اليوم، أو بحد أقصى صباح غد السبت.

وقال المصدر، إن كهربا يفضل الانضمام لنادي دنيزلي سبور التركي، عن قاسم باشا وبشكتاش، بعد جلسة عُقدت مع وكيله قبل السفر إلى تركيا وذلك لضمان المشاركة بشكل أساسي خلال المباريات، مقارنة بفريق قاسم باشا وبشكتاش، اللذين يملكان لاعبين من طراز عالي في مركزه.


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