رسميًا.. الحكومة تعلق على إنشاء وزارة جديدة للسعادة

نفت الحكومة ما تردد بشأن استحداث وزارة للسعادة قريبًا كما تردد، مؤكدة أن هذا الكلام لا أساس له من الصحة.

وقالت الحكومة، إن رد الدكتور طارق الرفاعى، مدير منظومة الشكاوى الحكومية، على السؤال الذي وجه له في إحدى البرامج الحوارية كان حول جودة الخدمات وتواصل الموظفين مع المواطنين وجائزة التميز الحكومي في أداء الخدمات مثل الإمارات".

وكان الرفاعى، قد قال إنه سيتم إنشاء وزارة للسعادة في مصر وسيكون ذلك ملموسًا قبل إقرارها من خلال تعاملات المواطنين مع كل أجهزة الدولة المختلفة.

وأضاف الرفاعى، خلال لقائه ببرنامج «نظرة»، المذاع على قناة «صدى البلد»، أن هناك مساعي إلى زيادة الوعي لدى المواطنين مع تعزيز مستويات التواصل معهم في جميع أجهزة الدولة المختلفة.

وكشف مدير منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة أن ما يؤرق الحكومة حاليًا هو كيفية زيادة تعزيز معدل ثقة المواطن بالحكومة وأجهزتها المختلفة، مع بحث كيفية الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.