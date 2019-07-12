نائب يطالب بتسعير المحاصيل قبل موسم الزراعة

12 يوليه 2019 - 08:34 م

تقدم النائب محمد سعد تمراز، عضو لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، بطلب إحاطة بشأن تسعير المحاصيل الزراعية ووضع آلية ثابتة ومحددة لتحديد الأسعار كل عام حتى لا يتم اعادة فتح الملف بالتزامن مع موسم الحصاد.





وأوضح عضو لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، أن زيادة أسعار المستلزمات الزراعية والعمالة وكل ما هو متعلق بالزراعة يستوجب أن تكون هناك زيادة فى أسعار توريد المحاصيل الزراعية بما يضمن تحقيق هامش ربح للفلاح الذى يعد أساس المنظومة الزراعية فى مصر وأهم مقوماتها.



